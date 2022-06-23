BES Acısu Vergi Dairesi önünde toplandı: Güvenli bir gelecek istiyoruz

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Kocaeli Şubesi bugün İzmit’te bulunan Acısu Vergi Dairesi önünde “ekonomik kayıplarımız karşılansın, yeniden TİS masası kurulsun”, “İlk işe alımlar dahil mülakat haksızlığına son verilsin, liyakat esas alınsın”, “Ek ödemeler temel ücrete dahil edilsin. Ek gösterge adaletsizliğine son verilsin”, “Tüm Büro Emekçilerine 3600 ek gösterge verilsin”, “Ücretsiz, nitelikli öğlen yemeği sağlansın. Yol ücreti verilsin”, “Astronomik kira artışlarına karşı bütün çalışanlara kira yardımı yapılsın” talebiyle bir araya geldi. Düzenlenen açıklamaya Şube Başkanı Yeliz Yılmaz Karstarlı ve şube yöneticilerinin yanı sıra sendika ve siyasi parti temsilcileri de katılım sağladı.

“DAHA FAZLA YOKSULLUKLA ÖDEMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Şube Başkanı Yeliz Yılmaz Karstarlı tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Ülke tarihinin belki de en karanlık döneminden geçiyoruz. Bir avuç mutlu azınlık dışında kalan 84 milyon olarak ülkeyi yönetenlerin aldığı yanlış kararların faturasını daha fazla işsizlikle, daha fazla yoksullukla ödemeye devam ediyoruz. Hız kesmeden devam eden zam sağanağında bir gün aldığımızı ertesi gün aynı fiyattan alamaz hale geldik. Maaşlarımız daha cebimize girmeden buharlaşıyor. Maaş artışlarımızı düşük tutmak için resmi enflasyon da düşük gösteriliyor. Bunun için yapılan hileler özellikle enflasyon farkı alacağımız aylar yaklaştıkça daha da artmış durumda. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 6 bin 74 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 19 bin 785 TL’ye ulaşırken ortalama bir kamu emekçisi maaşı 6 bin 750 lirada kaldı.

“MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Eğitim Sağlık ve sosyal güvenlik başta olmak üzere kamu hizmetlerinin piyasalaşmasından, Kamu Emekçileri arasındaki ücret adaletsizliğine, Adaletsiz ek gösterge sisteminden, Kamuya işe alım ve kamuda yapılan görevde yükselme sınavlarında mülakat sınavları marifetiyle yaşanan haksızlıklara, Emekli yaşının yükseltilmesinden, emekli maaşlarının düşüklüğüne, Kamuda siyasi kadrolaşmalardan liyakat sistemine, Güvencesiz çalışma rejimlerine karşı, iş güvencesine, Kamu emekçilerinin insanca yaşam talepleri ile birlikte barış içerisinde demokratik bir ülkede eşit ve özgür yurttaşlık için mücadele ettik, bugün de etmeye devam ediyoruz.

“YENİDEN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATILDI”

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde kamuda istihdam edilen dört meslek mensubu için vaat edilen 3600 Ek gösterge düzenlenmesine biz büro emekçilerinin de dahil edilmesi için siyasi partilerle görüşmeler yürütmenin yanı sıra bir takım eylem ve etkinliği hayata geçirdik. En son açıklanan haliyle masanın bir tarafında bulunan sendika olan MEMUR-SEN’in bile anlayamadığı bir düzenlemeye dönüşeceği anlaşılan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kapsam içinde olan dört meslek grubu dahil bütün kamu çalışanları yine ve yeniden hayal kırıklığına uğratılmıştır. Biz Genel İdare Hizmetler Sınıfında bulunan Büro Emekçileri bu hayal kırıklığı yaratan düzenlemede bile kapsam dışı bırakılmanın öfkesini bir kat daha fazla hissetmekteyiz. “Kamuda 3600 devrimi” diye yutturmak istedikleri düzenlemeden 5,3 milyon kamu emekçisi ve emeklisinin yararlanacağını iddia ediyorlar. Oysa düzenleme ile daha baştan 600 bine yakın sözleşmeli çalışanı her bakımdan, 2008’den sonra göreve başlayan yaklaşık 1 milyon 750 bin kamu emekçisini ise emeklilik maaşı bakımından kapsam dışında tutuyorlar.

“EK GÖSTERGE TALEBİMİZİN KARŞILANMASI MÜMKÜN”

600 puanlık artışın ek göstergesi 3000’in altında olanlara sınırlı yansıyacağı düzenlemeyi “devrim” diye yutturmaya çalışıyorlar. Adil bir ek gösterge talebi, emekli maaş bağlanma oranlarının yıllar itibariyle düşmesi sonucu ortaya çıkmış bir taleptir. Emekli ikramiyesi ile ev alınabildiği dönemlerden, ikinci el bir otomobil bile alınamadığı, ev fiyatlarının milyonlarla ifade edildiği, bir dönemde emekli ikramiyelerinde 50 bin lira, emekli maaşlarında 1000 lira artışın kamu emekçilerine müjde olarak sunulması tarihsel bir ironiden öte bir şey değildir. Bunun için başından beri ifade ettiğimiz gibi kamuda adil bir ek gösterge düzenlenmesi yapılmalı ve taban 3600 ek gösterge alınarak bütün Kamu Emekçileri yapılan düzenlemeden faydalandırılmalıdır. Bu düzenlemenin yanı sıra Kamu Emekçilerinin çalışırken elde ettiği gelirlerin emeklilikte garanti altına alınması, kıdem hesaplarında üst sınırın kaldırılması ile ek gösterge talebimizin karşılanmasının mümkün olacağını bir kez daha ifade ediyoruz.

“KAYIPLARIMIZIN KARŞILANMASINI İSTİYORUZ”

Sorunlarımızın nihai çözümünün gerçek bir toplu sözleşme düzeni ve grev hakkımızla ilgili bir yasal düzenleme ile mümkün olacağını biliyoruz. Siyasi iktidarı yaşanan bu olağan dışı süreçte toplu sözleşme masasına çağırıyoruz. Bakan Nebati’nin dediği gibi bu dönemin tek kaybedeni olan dar gelirliler olarak kayıplarımızın karşılanmasını istiyoruz. Ve buradan bir kez daha yinelemek isteriz. Bizler, 3600 kandırmacasına karşı adil bir ek gösterge, ek ödemelerin taban maaşa eklenmesi, sözleşmeli personelin kadroya alınması, yoksulluk sınırını aşan bir temel ücret, mülakat değil liyakat, insanca bir yaşam, güvenceli iş, güvenli bir gelecek istiyoruz”