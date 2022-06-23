Çayırova Belediyesi, ilçedeki yetenekleri keşfetmek ve sanat hayatına kazandırmak için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Kadın ve Gençlik tiyatrosuyla Çayırova’nın sanat hayatına farklılık kazandıran Çayırova Belediyesi, kadınların sanat hayatında daha fazla yer almalarına imkan sunacak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, Çayırova’da ikinci dönem tiyatro okulu açılmasına karar verildi. 25 Haziran Cumartesi günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yapılacak seçmelerin ardından tiyatro eğitimleri başlayacak. Geçtiğimiz yıllarda kurulan kadın tiyatro ekibinin yıl boyunca aldıkları eğitim sonrası sahnede gösterdikleri performans Çayırovalı tiyatroseverlerden tam not almıştı.
23 Haz 2022 - 13:09- Gündem Güncelleme: 23 Haz 2022 - 13:10
Çayırova’da kadın tiyatro okulu açılıyor
Çayırova Belediyesi’nin kadınlara özel düzenlediği 2. dönem tiyatro okulu başlıyor. Oyuncu seçimleri 25 Haziran Cumartesi günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.