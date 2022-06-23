23 Haz 2022 - 13:09- Gündem G: 23 Haz 2022 - 13:10

Çayırova’da kadın tiyatro okulu açılıyor

Çayırova Belediyesi’nin kadınlara özel düzenlediği 2. dönem tiyatro okulu başlıyor. Oyuncu seçimleri 25 Haziran Cumartesi günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde gerçekleşecek.
Çayırova’da kadın tiyatro okulu açılıyor mask

Çayırova Belediyesi, ilçedeki yetenekleri keşfetmek ve sanat hayatına kazandırmak için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Kadın ve Gençlik tiyatrosuyla Çayırova’nın sanat hayatına farklılık kazandıran Çayırova Belediyesi, kadınların sanat hayatında daha fazla yer almalarına imkan sunacak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, Çayırova’da ikinci dönem tiyatro okulu açılmasına karar verildi. 25 Haziran Cumartesi günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yapılacak seçmelerin ardından tiyatro eğitimleri başlayacak. Geçtiğimiz yıllarda kurulan kadın tiyatro ekibinin yıl boyunca aldıkları eğitim sonrası sahnede gösterdikleri performans Çayırovalı tiyatroseverlerden tam not almıştı.

23 Haz 2022 - 13:09 İHA Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.364.145 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Körfez’de temizlik seferberliği mask
Körfez’de temizlik seferberliği
KO-MEK Gebze ilçe sergisi açıldı mask
KO-MEK Gebze ilçe sergisi açıldı
Çayırova’da kadın tiyatro okulu açılıyor mask
Çayırova’da kadın tiyatro okulu açılıyor
Başkan Özlü: "Bu bölgemiz yaklaşık bir yıl içerisinde büyük bir kabuk değişimi yaşayacak" mask
Başkan Özlü: "Bu bölgemiz yaklaşık bir yıl içerisinde büyük bir kabuk değişimi yaşayacak"
Özlü, esnaf buluşmalarına devam ediyor      mask
Özlü, esnaf buluşmalarına devam ediyor     
Gebze'de 2+1 89 m² daire icradan satılık mask
Gebze'de 2+1 89 m² daire icradan satılık
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL