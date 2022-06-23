23 Haz 2022 - 13:10- Gündem G: 23 Haz 2022 - 13:11

Körfez’de temizlik seferberliği

Körfez Belediyesi, Fatih Mahallesi’nde geniş çaplı temizlik çalışması yaptı. Yolların yıkandığı, parklarda otların biçildiği program çerçevesinde ilaçlama da gerçekleştirildi.
Körfez’de temizlik seferberliği mask
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün de katıldığı programa, muhtar Salih Yolcu, STK temsilcileri, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri ve vatandaşlar yer aldı.

"Temizliğin en kolay yolu kirletmemektir"

Mahalle genelindeki temizlik öncesinde konuşma yapan Söğüt, "Sağlıklı bir çevre toplumun yaşam standartlarına sunulan değerli bir katkıdır. Bu bağlamda toplum sağlığı için güvenli ve kamusal alan için kullanışlı bir çevre oluşturmak hepimizin görevi. Temizliğin en kolay yolu kirletmemektir. Bu hassasiyetle yaşadığımız ilçeyi Körfez’imizi güzelleştirelim ve temiz tutalım. Tek bir ricam var, herkes Körfez’i kendi evinin salonu olarak değerlendirsin ve aynı özenle alanın hijyenini muhafaza etmeyi sürdürsün" dedi.

Ekiplerin bir bölümü mahalleyi çöpten arındırırken, diğer bir bölümü ise yıkama, çim biçme ve ilaçlama yaptı. Aynı anda başlayan temizlik seferberliği vatandaşın ilgisiyle karşılandı.

23 Haz 2022 - 13:10 İHA Kocaeli- Gündem

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