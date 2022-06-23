23 Haz 2022 - 20:30- Gündem G: 23 Haz 2022 - 15:33

Dedeman Kartepe Kocaeli 29 Haziran’da kapılarını açılıyor

M.M.S. Turizm Anonim Şirketi ile Dedeman Hotels &Resort International arasında geçtiğimiz hafta imzaları atılan “Dedeman Kartepe Kocaeli”nin açılışı 29 Haziran Çarşamba günü törenle gerçekleştirilecek

Dedeman Kartepe Kocaeli 29 Haziran’da kapılarını açılıyor mask
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2015 yılında Kartepe Ataevler Mahallesi’nde yapımına başlanan, 2019 yılında ise kapılarını misafirlerine açan Double Tree By Hilton Otel’de M.M.S. Turizm Anonim Şirketi, Hilton ile ticari birlikteliğini sonlandırdı. Geçtiğimiz hafta itibariyle Dedeman Hotels &Resort International ile imzalar atıldı. İmzaların atılmasının ardından otelin yeni adı “Dedeman Kartepe Kocaeli” olarak belirlendi. Dedeman Kartepe Kocaeli’nin açılış tarihi ise 29 Haziran Çarşamba günü olarak duyuruldu.

“GELENEKSEL DEDEMAN MİSAFİRPERVERLİĞİ”

Dedeman açılış ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ilk uluslararası otel zinciri Dedeman Hotels & Resorts International olarak, yarım asrı aşkın tecrübemiz, ülke turizmi ve ekonomisine değer katma misyonumuz ile büyümemizi sürdürüyoruz. Kocaeli’nin önde gelen şirketlerinden M.M.S. Turizm A.Ş. ile yaptığımız işbirliğiyle, kış turizminin yanı sıra doğa ve kongre turizmi açısından da büyük bir öneme sahip Kartepe ilçesine ‘Geleneksel Dedeman Misafirperverliği’ni taşıyoruz” dedi.

DEDEMAN VE SATI’NIN EV SAHİPLİĞİNDE

Dedeman, “Dedeman Kartepe Kocaeli’nin açılışını, 29 Haziran Çarşamba günü konuklarımızın katılımı ile gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi. Ataevler Mah. Özgürlük Cad. No:4/B 41180 Kartepe / Kocaeli adresinde bulunan otelin açılış töreni, Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman ve M.M.S. Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Mustafa Satı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

AÇILIŞ TÖRENİ PROGRAMI

·         11:00 – 11:30 Karşılama

·         11:30 – 12:30 Konuşmalar ve Açılış Töreni

·         12:30 – 13:30 Öğle Yemeği

23 Haz 2022 - 20:30 - Gündem

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