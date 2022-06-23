Servisçiler çok dertli

Akaryakıt fiyatlarının son dönemde hızla yükselmesiyle birlikte girdi maliyetlerinin artmasıyla taşımacılık sektörü en zor günlerinden birini yaşıyor. Sene başından beri birçok kez zam alan taşımacılar yine de maliyetleri karşılayamadığını ifade ediyor. Bu bağlamda Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İkizek, yaptığı paylaşımda kalem kalem giderlerine gelen zamları paylaştı ve esnaflara da çağrıda bulundu.
MAZOT FİYATININ ARTIŞI
İkizek yaptığı paylaşımda, “Geçen sene 3 bin 152 TL’ye yaptırdığım sigorta bu sene 7 bin 542 TL oldu. Geçen sene 80 TL’ye aldığım ayna bu sene 300 lira. Geçen sene 1250 TL olan lastik bu sene 3 bin 250 TL. Neymiş mazot farkı alıyormuşuz. Mazotun farkını alsan ne olacak? Senin temel giderin sadece mazot değil.
BOŞ YORUM YAPANLAR
Bunun bilincinde olmayıp boş boş yorum yapan bir dünya insan tanıyorum. Bu sebepten dolayı oda fiyat tarifesi altında hiçbir esnafın çalışmamasını önemle rica ediyorum. Kesinti yapan ve istediğiniz rakamları vermeyen şirketlere çıkış yazın, oda olarak bizler size iş bulmak için ne gerekiyorsa sonuna kadar yanınızda olacağız. Tüm esnafımıza kazasız belasız hayırlı işler diliyorum" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.