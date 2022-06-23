23 Haz 2022 - 21:00- Ekonomi G: 23 Haz 2022 - 15:37

Servisçiler çok dertli

Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek, kalem kalem giderlerine gelen zamları paylaşarak sitem etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Servisçiler çok dertli mask
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Akaryakıt fiyatlarının son dönemde hızla yükselmesiyle birlikte girdi maliyetlerinin artmasıyla taşımacılık sektörü en zor günlerinden birini yaşıyor. Sene başından beri birçok kez zam alan taşımacılar yine de maliyetleri karşılayamadığını ifade ediyor. Bu bağlamda Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İkizek, yaptığı paylaşımda kalem kalem giderlerine gelen zamları paylaştı ve esnaflara da çağrıda bulundu.

MAZOT FİYATININ ARTIŞI

İkizek yaptığı paylaşımda, “Geçen sene 3 bin 152 TL’ye yaptırdığım sigorta bu sene 7 bin 542 TL oldu. Geçen sene 80 TL’ye aldığım ayna bu sene 300 lira. Geçen sene 1250 TL olan lastik bu sene 3 bin 250 TL. Neymiş mazot farkı alıyormuşuz. Mazotun farkını alsan ne olacak? Senin temel giderin sadece mazot değil.

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Bunun bilincinde olmayıp boş boş yorum yapan bir dünya insan tanıyorum. Bu sebepten dolayı oda fiyat tarifesi altında hiçbir esnafın çalışmamasını önemle rica ediyorum. Kesinti yapan ve istediğiniz rakamları vermeyen şirketlere çıkış yazın, oda olarak bizler size iş bulmak için ne gerekiyorsa sonuna kadar yanınızda olacağız. Tüm esnafımıza kazasız belasız hayırlı işler diliyorum" ifadelerini kullandı.

23 Haz 2022 - 21:00 - Ekonomi

Muhabir  Serhat Güneş

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