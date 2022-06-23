23 Haz 2022 - 15:37- Ekonomi G: 23 Haz 2022 - 15:39

Tüketici güven endeksi azaldı

Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez B...
Tüketici güven endeksi azaldı mask

Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında azaldı; Mayıs ayında 67,6 olan endeks, Haziran ayında 63,4 oldu.
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23 Haz 2022 - 15:37 - Ekonomi

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