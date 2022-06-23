Teknoloji ve sigorta sektörünü buluşturmayı hedefleyen Turkcell’in yeni dijital sigorta şirketi, dijital deneyim odaklı iş modeli ve sunacağı veriye dayalı ürünlerle müşterilerin sigorta teknolojilerindeki en yenilikçi hizmet ve uygulamalara hızlı ve kolay şekilde erişmelerine olanak verecek. Şirket, sektörün büyümesine katkı sağlamayı, dijital sigortacılık ekosisteminin gelişimine ve globalleşmesine de öncülük etmeyi hedefliyor. Şirketin hayata geçirilmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, “Hedefimiz Turkcell markasını sigorta sektörünün dijital referans noktalarından biri haline getirmek” dedi.
23 Haz 2022 - 15:38- Ekonomi Güncelleme: 23 Haz 2022 - 15:39
Turkcell’den ‘Dijital Sigorta’ şirketi
Türkiye’nin dijital dönüşüm öncüsü Turkcell, dijital finansal hizmetler stratejisi kapsamında bünyesindeki grup şirketlerine bir yenisini daha ekledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.