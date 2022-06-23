Turkcell’den ‘Dijital Sigorta’ şirketi

Teknoloji ve sigorta sektörünü buluşturmayı hedefleyen Turkcell’in yeni dijital sigorta şirketi, dijital deneyim odaklı iş modeli ve sunacağı veriye dayalı ürünlerle müşterilerin sigorta teknolojilerindeki en yenilikçi hizmet ve uygulamalara hızlı ve kolay şekilde erişmelerine olanak verecek. Şirket, sektörün büyümesine katkı sağlamayı, dijital sigortacılık ekosisteminin gelişimine ve globalleşmesine de öncülük etmeyi hedefliyor. Şirketin hayata geçirilmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, “Hedefimiz Turkcell markasını sigorta sektörünün dijital referans noktalarından biri haline getirmek” dedi.