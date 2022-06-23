Türkiye’nin ilk yerli sermayeli meyve suyu ve önde gelen içecek markası DİMES, gençlerin dinamizmini ürünlerine ve iletişime yansıtmaya devam ediyor. Genç tüketicilerine, onların beklediği meyve odaklı lezzetleri sunan DİMES’in, gençlerin dünyasını ön plana çıkaran hazırladığı 3 yeni reklam filmi, TV’de ve dijital mecralarda yayına girdi. DİMES Yurtiçi Pazarlama Grup Müdürü Merve Keten, genç tüketicileriyle güçlü bir bağa sahip olduklarını söyledi.
23 Haz 2022 - 15:38- Ekonomi Güncelleme: 23 Haz 2022 - 15:39
DİMES’ten yeni reklamlar
DİMES’in gençleri dinleyerek hazırladığı keyfi katlayan ürünleri için gençlere onların dünyasından seslendiği yeni reklam filmleri TV ve dijital mecralarda yayına girdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.