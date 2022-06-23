DİMES’ten yeni reklamlar

Türkiye’nin ilk yerli sermayeli meyve suyu ve önde gelen içecek markası DİMES, gençlerin dinamizmini ürünlerine ve iletişime yansıtmaya devam ediyor. Genç tüketicilerine, onların beklediği meyve odaklı lezzetleri sunan DİMES’in, gençlerin dünyasını ön plana çıkaran hazırladığı 3 yeni reklam filmi, TV’de ve dijital mecralarda yayına girdi. DİMES Yurtiçi Pazarlama Grup Müdürü Merve Keten, genç tüketicileriyle güçlü bir bağa sahip olduklarını söyledi.