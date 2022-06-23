23 Haz 2022 - 15:38- Ekonomi G: 23 Haz 2022 - 15:39

DİMES’ten yeni reklamlar

DİMES’in gençleri dinleyerek hazırladığı keyfi katlayan ürünleri için gençlere onların dünyasından seslendiği yeni reklam filmleri TV ve dijital mecralarda yayına girdi

DİMES’ten yeni reklamlar mask

Türkiye’nin ilk yerli sermayeli meyve suyu ve önde gelen içecek markası DİMES, gençlerin dinamizmini ürünlerine ve iletişime yansıtmaya devam ediyor. Genç tüketicilerine, onların beklediği meyve odaklı lezzetleri sunan DİMES’in, gençlerin dünyasını ön plana çıkaran hazırladığı 3 yeni reklam filmi, TV’de ve dijital mecralarda yayına girdi. DİMES Yurtiçi Pazarlama Grup Müdürü Merve Keten, genç tüketicileriyle güçlü bir bağa sahip olduklarını söyledi.
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23 Haz 2022 - 15:38 - Ekonomi

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