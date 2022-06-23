Bilgili Kültür Okulları’nda 135 öğrenci kep attı

Özel Bilgili Kültür Okulları her yıl geleneksel olarak düzenlediği mezuniyet törenini bu yıl da aksatmadı. Okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde Ortaokul’dan 69, Anadolu Lisesi’nden 66 öğrenci mezun olarak diplomasını aldı. Programa Bilgili Kültür Okulları Kurucusu Ali Aydemir, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Törene gelen misafirler bando eşliğinde öğretmenler tarafından karşılandı.

“EN BÜYÜK YATIRIMI KENDİNİZE YAPIN”

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan program, protokol konuşmaları, ödül takdimleri ve kep atma töreni ile devam etti. Mezun olan öğrencilerin aileleri duygu dolu anlar yaşadılar. Ortaokul 8. sınıf birincisi Ecrin Küçük ödülünü Ortaokul Müdürü Çağlar Akkaş’tan aldı. Müdür Akkaş, “Bugün sizleri ortaöğretime uğurlarken gururluyum. Bu vatana borcu olan her Cumhuriyet öğretmeninin hissettiğidir hissettiğim. Sizlere tavsiyem odur ki basmakalıp düşünceleri ve tabuları tek tek yıkın. Farklı düşünün, özgün olun. Hayatınız boyunca en büyük yatırımı her daim kendinize yapın” dedi.

“HER MEZUNİYET BAŞKA BASAMAĞIN BAŞLANGICI”

Anadolu Lisesi 12. sınıf birincisi Sinem Yılgın ise ödülünü Lise Müdürü Murat Yağmur’dan aldı. Öğrencilerine seslenen Müdür Yağmur ise, “Okula ilk başladığınız günden bugüne değin eğitildiniz, bilgi ve erdemle donatıldınız ve bugün bir mezuniyet yaşıyorsunuz. Biliniz ki her mezuniyet bir başka basamağın başlangıcıdır. Okul günleriniz, okul anılarına dönüşecektir. Sizleri gelecekte başarıyla okulunuzu, bizleri ve ailelerinizi en iyi şekilde temsil edeceğinize olan inancım tamdır” dedi.

GRUP LEKE SAHNE ALDI

Üniversite ve liseye adım atan öğrenciler büyük sevinç yaşarken arkadaşlarından ve öğretmenlerinden ayrılacak olmanın da hüznünü yaşadılar. Töreninin sonlanması ile birlikte konser alanına geçen öğrenciler “Grup Leke”nin şarkılarıyla gece boyunca eğlendiler.