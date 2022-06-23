23 Haz 2022 - 15:40- Gündem G: 23 Haz 2022 - 15:42

Yığılcalılar, Piknik Şenliği’nde buluştu

Göreve geldiği günden bu yana birçok etkinliğe imzasını atan Kocaeli Yığılcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nezih Ekrem Keleş ve Yönetim Kurulu, bu kez Yığılcalıları, Piknik Şenliği’nde buluşturdu

Yığılcalılar, Piknik Şenliği’nde buluştu mask

Kocaeli Yığılcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Derince'de geniş katılımlı ‘Piknik Şenliği’ düzenledi. Kocaeli'de yaşayan Yığılcalıların Derince Çenedere Mesire Alanı’nda bir araya geldiği etkinlikte unutulmaz anlar yaşandı. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda özellikle milletvekilleri, belediye başkanları ve tüm siyasi parti temsilcilerinin katılımı göze çarptı. Dernek Başkanı Nezih Ekrem Keleş, misafirleri ile tek tek ilgilendi.


“SEVİNCİNİZDE DE HÜZNÜNÜZDE DE YANINIZDAYIZ”

Yığılcalılar Derneği Başkanı Nezih Ekrem Keleş, “Gerçekten bugün çok önemli bir görevi hep birlikte ifa ediyoruz. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın nişanesi olan bu tür organizasyonlar, etkinlikler birbirimize daha da kenetlenmemize vesile oluyor. Dernekleşmenin asıl amacı, paylaşmak ve yardımlaşmaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım sevincinizde ve hüznünüzde daima yanınızda olmaya devam edeceğiz” diyerek programa katılan misafirlere ve destek veren sponsorlara teşekkür etti.

23 Haz 2022 - 15:40 - Gündem

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