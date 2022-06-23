Evlilikte olduğu gibi eğitimde de hiç ayrılmadılar

359 farklı branşın bulunduğu KO-MEK aynı zamanda yaz kursları ve hafta sonları düzenlediği el sanatları ve zeka gelişim eğitimleri ile de çocuklara eğitim veriyor. El sanatları branşlarının daha yoğun olması dolayısıyla kadın oranı fazla olan KO-MEK’te artık eşler birbirini yalnız bırakmıyor. Yenikent KO-MEK Deri Ürünleri yapımı kursuna katılan Muazzez Özmen ve Dursune Şen kurs sonrasında evde derilerin işlenmesi için yardım eden eşlerini de ikna ederek birlikte eğitim almaya başladı. Lütfü ve Muazzez Özmen ile Mustafa ve Dursune Şen çifti evliliklerinde olduğu gibi yeni eğitim hayatlarında da birbirlerinden ayrılmayarak genç kursiyerlere örnek oldu.

“HASTA OLSAK BİLE İYİ GELİYOR”

78 yaşındaki Muazzez Özmen, “Biz 56 senedir bir hayatı paylaşıyoruz. Artık emekli olduk, evde oturup boş vakit geçirmektense KO-MEK’e gelerek bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 76 yaşındaki emekli öğretmen Lütfü Özmen ise, “Eşlerimizin istemesi üzerine buraya geldik. Burada yaptığımız ürünleri, daha çok eşe dosta hediye ediyoruz. KO-MEK olunca rahatsızlığımızı unutuyoruz, akşamdan hasta olsak bile sabah KO-MEK eğitimi olunca hemen hazırlanıp buraya geliyoruz” dedi.

“TÜM ZORLUKLARI AŞARAK”

Yürümekte zorluk çeken ama “KO-MEK’e gelmek için her türlü fedakârlığa razıyım” diyen Dursune Şen ise, eşi Mustafa Şen ile birlikte deri kursuna geliyor. Dursune hanım, “Nostaljiye ilgim vardı o yüzden deri yapımı kursuna gelmek istedim ama deri işlemek biraz zor olduğu için eşim Mustafa beyle birlikte gelmek istedim. O da sağ olsun beni kırmayarak bir ömür olduğu gibi burada da yalnız bırakmadı” dedi. Mustafa bey ise, “Deri işlemek zor ama eşim Dursune hanım ile birlikte tüm zorlukları aşarak üretmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.