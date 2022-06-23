Kartepe’de Reels ödüllerini Kocaman verdi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Hayatın Baharı Gençlik Peki, Senin Baharın? " sloganıyla Kartepe Genç Akademi ve liselerde #kartepedebahar temalı ödüllü Reels Yarışması düzenledi. Yarışmanın sonunda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

“GENÇLERİN İLGİSİ BÜYÜK OLDU”

Başkan Kocaman, “Kartepe Belediyesi tarafından ilk defa düzenlediğimiz yarışmaya gençlerimiz büyük ilgi gösterdi. Gençlerimizin gözünden Kartepemizin farklı güzelliklerini gördük. Bu tür yarışmalarımız devam edecektir. Yarışmaya katılan tüm gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum” dedi. Dereceye giren gençleri makamında misafir eden Başkan Kocaman, ödülleri bizzat verdi.

İLK 3’E GİRENLER

1 - Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi'nden Yağmur Koca

2 - Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi'nden Berat Baltakesmez

3 - Kartepe Anadolu Lisesi'nden Arda Alangür