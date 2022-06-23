Hüsnü Şenlendirici, Kent Meydanı’nı şenlendirecek

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun coşkusunu her yıl olduğu gibi bu yıl da İzmitlilere doyasıya yaşatacak. 24 Haziran’da Kent Meydanı’nda başlayacak etkinlik, yine aynı yerde ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ile taçlanacak.

28 HAZİRAN’DA SAAT 20.30’DA

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilecek etkinliklerde İzmitliler unutamayacakları günler yaşayacak. İzmitliler düzenlenecek etkinliklerde sanata ve spora doyacak. Kurtuluş kutlamalarının finalini ise Hüsnü Şenlendirici yapacak. İzmit Belediyesi Kent Orkestrası ile 28 Haziran Salı günü saat 20.30’da Kent Meydanı’nda sahneye çıkacak olan Şenlendirici, klarnetini adeta konuşturarak İzmitlilere büyüleyici bir dinleti sunacak.