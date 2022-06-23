Gökhan Alsan olayının perde arkası!

Kocaelispor’da her konuda anlaşılan orta saha oyuncusu Gökhan Alsan transferinde imza aşamasında gelinmiş, futbolcu akşam saatlerinde İzmit’e davet edilmişti. Ancak önceki akşam üzeri yaşanan gelişmenin ardından futbolcunun transferinden vazgeçildi. Ön anlaşmanın yapıldığı Gökhan Alsan’ın gün içinde telefonla defalarca arandığı ancak Gökhan’ın telefonunun kapalı olması ve kendisine ulaşılamaması nedeniyle futbolcunun transferinden vazgeçildiği öğrenildi.

BU KAÇ OLDU

Gerçekleşmeyen bu transferde de menajer Tarık Özarslan’ın parmağı olduğu öğrenildi. Gökhan Alsan anlaşmak için İzmit’e gelmek üzereyken, Özarslan’ın Gökhan’ın menajeri Tuğrul’u kendisinin ya da başka biri vasıtası ile ulaştığı, Sinan, Tayyip ve Taha’ya kurulan cümlelerin aynısı ile “Kocaelispor’a transferi biz yapıyoruz, bizden başkası bu kulübe giremez” dediği ve transferin gerçekleşmesi durumunda yüklü bir miktar istediği kaydedildi.

KİM DUR DİYECEK!

Tarık Özarslan denilen menajerin geçen sezon da Tahir Babaoğlu transferine müdahil olduğu, Tahir’in menajeri Serkan Koç’u devre dışı bırakıp transferi Kocaelispor’a yaptığı biliniyordu. Bu sezonda da aynı tavırlarına devam eden bu şahsın bir an önce kulüpten uzaklaştırılması gerekiyor. Olacak işi bozan, her hangi bir resmiyeti olmamasına rağmen Kocaelispor adına yorum yaparak kulübün zarara uğramasına neden bu kişiye çanak tutanların da akıllarını almasının zamanı geldi.