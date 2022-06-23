23 Haz 2022 - 16:26- Spor G: 23 Haz 2022 - 16:28

Onur Eriş’i gündemimize aldık

Kocaelispor’da dış transfer çalışmaları kapsamında çalışmalar tüm hızı ile sürüyor. 9 numara pozisyonuna Okan Eken’i renklerine bağlamak isteyen yeşi...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Onur Eriş’i gündemimize aldık mask

Kocaelispor’da dış transfer çalışmaları kapsamında çalışmalar tüm hızı ile sürüyor. 9 numara pozisyonuna Okan Eken’i renklerine bağlamak isteyen yeşil siyahlılarda gündemdeki bir diğer isim ise Pendikspor’un etkili kanat oyuncusu Onur Eriş… Önce Eyüpspor ile bu sezon da Pendikspor ile şampiyonluklar yaşayan, son 2 sezonun 2. Lig’deki en formda oyuncuları arasında gösterilen futbolcu ile ilgili de görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

 

OKAN EKEN İLE BİRLİKTEYDİLER

Ağırlıklı sol kanatta oynayan, sağ kanat ve 9 numara pozisyonlarında da forma giyebilen Bursalı futbolcu Kestelspor, Zonguldak Kömürspor, Samsunspor ve Sakaryaspor gibi takımlarda da oynadı. Geçen sezon 33, iki sezon önce de 34 lig 1 de kupa maçında sahaya çıkan kanat oyuncusu 2. Lig’de 164, 3. Lig’de de 65 maçta toplam 50 gole imza attı. Okan Eken ile Onur Eriş’in Zonguldak ve Sakaryaspor’da da beraber oynadığı süreçte de iyi anlaştığı biliniyordu.

 

# ile, bir

23 Haz 2022 - 16:26 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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