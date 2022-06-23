Onur Eriş’i gündemimize aldık

Kocaelispor’da dış transfer çalışmaları kapsamında çalışmalar tüm hızı ile sürüyor. 9 numara pozisyonuna Okan Eken’i renklerine bağlamak isteyen yeşil siyahlılarda gündemdeki bir diğer isim ise Pendikspor’un etkili kanat oyuncusu Onur Eriş… Önce Eyüpspor ile bu sezon da Pendikspor ile şampiyonluklar yaşayan, son 2 sezonun 2. Lig’deki en formda oyuncuları arasında gösterilen futbolcu ile ilgili de görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
OKAN EKEN İLE BİRLİKTEYDİLER
Ağırlıklı sol kanatta oynayan, sağ kanat ve 9 numara pozisyonlarında da forma giyebilen Bursalı futbolcu Kestelspor, Zonguldak Kömürspor, Samsunspor ve Sakaryaspor gibi takımlarda da oynadı. Geçen sezon 33, iki sezon önce de 34 lig 1 de kupa maçında sahaya çıkan kanat oyuncusu 2. Lig’de 164, 3. Lig’de de 65 maçta toplam 50 gole imza attı. Okan Eken ile Onur Eriş’in Zonguldak ve Sakaryaspor’da da beraber oynadığı süreçte de iyi anlaştığı biliniyordu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.