23 Haz 2022 - 16:27- Spor G: 23 Haz 2022 - 16:28

Arda Kaval’a nazar değdi

İlimizin başarılı orta saha oyuncularından, olarak Başaranspor formasını terleten Arda Kaval’a nazar değdi. Arda ilimizde devam eden bir futbol turnu...
Arda Kaval’a nazar değdi mask

İlimizin başarılı orta saha oyuncularından, olarak Başaranspor formasını terleten Arda Kaval’a nazar değdi. Arda ilimizde devam eden bir futbol turnuvasında dizinden sakatlandı. Maça devam edemeyen futbolcu soluğu Kocaeli Devlet Hastanesi’nde aldı. Burada gerekli kontrolleri yapılan Arda’nın durumu MR sonuçlarının ardından belli olacak.

23 Haz 2022 - 16:27 - Spor

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