Ergün Ortakcı bu yıl da Silivrispor’da

Kocaelispor’un eski teknik direktörlerinden, oynattığı futbolla taraflı tarafsız tüm kesimlerin takdirini kazanan Ergün Ortakcı yeni sezonda da Silivrispor ile anlaştı. Ortakcı, Silivrispor ile geride bıraktığımız sezon BAL final maçında penaltılarla Kartal Bulvarspor’a kaybetmiş ve 3. Lig’in kıyısından dönmüştü. Deneyimli teknik adam İstanbul ekibi ile bu sezon sonunda yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyor.