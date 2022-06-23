23 Haz 2022 - 16:28- Spor G: 23 Haz 2022 - 16:30

İbrahim Karaduman, Ümit Karan’ın ekibinde

İlimizin yetiştirdiği genç ve yetenekli antrenörlerinden İbrahim Karaduman, Erzincanspor ile anlaşan Teknik Direktör Ümit Karan’ın ekibinde olacak. G...
İbrahim Karaduman, Ümit Karan’ın ekibinde mask

İlimizin yetiştirdiği genç ve yetenekli antrenörlerinden İbrahim Karaduman, Erzincanspor ile anlaşan Teknik Direktör Ümit Karan’ın ekibinde olacak. Geçen sezon Uşakspor’da görev alan Ümit Karan yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak isteyen Erzincanspor’da başarılı olmak için ekibi ile birlikte kolları sıvadı. Her geçen sezon kendisini geliştiren ve teknik sorumluluk yolunda oldukça sağlam bir görev anlayışı olan İzmitli antrenör İbrahim Karaduman da Karan’ın yardımcılarından birisi olacak. Ümit Karan ile İbrahim Karaduman, Shukip’i takımında da beraberlerdi.
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23 Haz 2022 - 16:28 - Spor

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