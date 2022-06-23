İlimizin yetiştirdiği genç ve yetenekli antrenörlerinden İbrahim Karaduman, Erzincanspor ile anlaşan Teknik Direktör Ümit Karan’ın ekibinde olacak. Geçen sezon Uşakspor’da görev alan Ümit Karan yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak isteyen Erzincanspor’da başarılı olmak için ekibi ile birlikte kolları sıvadı. Her geçen sezon kendisini geliştiren ve teknik sorumluluk yolunda oldukça sağlam bir görev anlayışı olan İzmitli antrenör İbrahim Karaduman da Karan’ın yardımcılarından birisi olacak. Ümit Karan ile İbrahim Karaduman, Shukip’i takımında da beraberlerdi.
23 Haz 2022 - 16:28- Spor Güncelleme: 23 Haz 2022 - 16:30
İbrahim Karaduman, Ümit Karan’ın ekibinde
İlimizin yetiştirdiği genç ve yetenekli antrenörlerinden İbrahim Karaduman, Erzincanspor ile anlaşan Teknik Direktör Ümit Karan’ın ekibinde olacak. G...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.