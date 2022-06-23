23 Haz 2022 - 16:29- Spor G: 23 Haz 2022 - 16:30

Sertaç Yaman, Erzincanspor’da!

Geçen sezon Kocaelispor U-17 ve sezonun son bölümlerinde de 19 takımlarında başarı ile görev alan genç antrenör Sertaç Yaman, Erzincanspor ile anlaşa...
Sertaç Yaman, Erzincanspor’da! mask

Geçen sezon Kocaelispor U-17 ve sezonun son bölümlerinde de 19 takımlarında başarı ile görev alan genç antrenör Sertaç Yaman, Erzincanspor ile anlaşan Ümit Karan’ın teknik ekibine dahil oldu. Futbol bilgisinin yanında yüksek iletişimi ile de dikkat çeken Yaman antrenörlük kariyerinde ilk kez il dışına çıkmış olacak. Sertaç Yaman’ın Erzincan’daki en önemli destekçisi kendisi gibi İzmitli olan ve Ümit Karan’ı ekibe alınması için ikna eden genç antrenör İbrahim Karaduman olacak.
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23 Haz 2022 - 16:29 - Spor

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