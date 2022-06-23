23 Haz 2022 - 16:29- Spor G: 23 Haz 2022 - 16:30

Hersekspor’da Halil Erdoğan dönemi

Yeni sezon Yalova Süper Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Hersekspor’da teknik direktörlüğe ilimizin genç ve dinamik çalıştırıcılarından Halil Erdo...
Hersekspor’da Halil Erdoğan dönemi mask
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Yeni sezon Yalova Süper Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Hersekspor’da teknik direktörlüğe ilimizin genç ve dinamik çalıştırıcılarından Halil Erdoğan getirildi. Başkan Murat Altınbaş ile bir araya gelen her konuda anlaşma sağlanan Halil Erdoğan, Çamçukurspor’u 6, Kızderbentspor’u da 2 sezon başarı ile çalıştırmıştı. Erdoğan yeni takımı ile başarılı olmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.
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23 Haz 2022 - 16:29 - Spor

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