Çınarlıspor kaleyi sağlama aldı

Bu sezon Kocaeli Süper Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Çınarlıspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz gün toplu imza töreni ile anlaştığı futbolcuları duyuran yeşil beyazlılar kaleyi de sağlama aldı. Derincespor alt yapısında yetişen Nuhbey Bülbül ile anlaştı. 2001 doğumlu kaleci Derincepor dışında Boluspor, Karamürselspor ve son olarak da Kullarspor ‘da oynadı.