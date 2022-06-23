Hoş geldin Kağan bebek!

Kocaelispor’un eski başkanlarından, uzun yıllardır Kocaeli Güneşspor’da başkanlık yapan Nebil Uzun ile ev hanımı Tuba hanımın Kağan adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Kağan bebeğin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi. Başkan Nebil Uzun doktorları Op.Dr. Erkan Türkköz’e, hemşirelere ve Konak Hastanesi çalışanlarına teşekkür etti. Ezgi, Özge, Poyraz ve Öykü’den sonra 5’nci kez baba olan Nebil Uzun “Diğer 4 evladımızın olduğu gibi Kağan’ımızın da vatanımıza hayırlı bir insan olması için Tuba Hanım ile birlikte var gücümüzle mücadele edeceğiz. Ziyaret eden ve arayarak mutlu günümüzü paylaşan tüm eş, dost ve akrabalarımıza şükranlarımı sunarım” dedi.