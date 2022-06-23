23 Haz 2022 - 16:30- Spor G: 23 Haz 2022 - 16:31

Batuhan Boyoğlu: Adana’ya şampiyon olmak için geldim

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Adana 1954 Futbol Kulübü kadrosuna çok yetenekli bir futbolcuyu katmış, İzmitli orta saha oyuncu...
Batuhan Boyoğlu: Adana’ya şampiyon olmak için geldim mask

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Adana 1954 Futbol Kulübü kadrosuna çok yetenekli bir futbolcuyu katmış, İzmitli orta saha oyuncusu Batuhan Boyoğlu, Adana ekibi ile söz kesmişti. Geçtiğimiz gün Adana’ya giden ve takım ile ön anlaşma yapan Boyoğlu “Ben her zaman hedefleri olan biriyim. Adana 1954’ün de hedefleri var. Başkanımız sağ olsun beni çok samimi karşıladı ve projelerinden bahsetti. Buraya şampiyonluk yaşamak için geldim. Hepimiz için Allah hayırlısını nasip etsin” dedi. Beşiktaş alt yapısında yetişen 27 yaşındaki futbolcu Gaziosmanpaşa, Körfez Futbol Kulübü, Bayrampaşa, Gölcükspor ve son olarak da Sökespor’da oynadı. Batuhan’ın 3. Lig’de 84, 2. Lig’de de 21 maçı bulunuyor.
# ile, bir

23 Haz 2022 - 16:30 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.364.145 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hoş geldin Kağan bebek! mask
Hoş geldin Kağan bebek!
Batuhan Boyoğlu: Adana’ya şampiyon olmak için geldim mask
Batuhan Boyoğlu: Adana’ya şampiyon olmak için geldim
Sertaç Yaman, Erzincanspor’da! mask
Sertaç Yaman, Erzincanspor’da!
Hersekspor’da Halil Erdoğan dönemi mask
Hersekspor’da Halil Erdoğan dönemi
Çınarlıspor kaleyi sağlama aldı mask
Çınarlıspor kaleyi sağlama aldı
Ergün Ortakcı bu yıl da Silivrispor’da mask
Ergün Ortakcı bu yıl da Silivrispor’da
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL