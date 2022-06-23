Batuhan Boyoğlu: Adana’ya şampiyon olmak için geldim

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Adana 1954 Futbol Kulübü kadrosuna çok yetenekli bir futbolcuyu katmış, İzmitli orta saha oyuncusu Batuhan Boyoğlu, Adana ekibi ile söz kesmişti. Geçtiğimiz gün Adana’ya giden ve takım ile ön anlaşma yapan Boyoğlu “Ben her zaman hedefleri olan biriyim. Adana 1954’ün de hedefleri var. Başkanımız sağ olsun beni çok samimi karşıladı ve projelerinden bahsetti. Buraya şampiyonluk yaşamak için geldim. Hepimiz için Allah hayırlısını nasip etsin” dedi. Beşiktaş alt yapısında yetişen 27 yaşındaki futbolcu Gaziosmanpaşa, Körfez Futbol Kulübü, Bayrampaşa, Gölcükspor ve son olarak da Sökespor’da oynadı. Batuhan’ın 3. Lig’de 84, 2. Lig’de de 21 maçı bulunuyor.