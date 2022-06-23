Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Adana 1954 Futbol Kulübü kadrosuna çok yetenekli bir futbolcuyu katmış, İzmitli orta saha oyuncusu Batuhan Boyoğlu, Adana ekibi ile söz kesmişti. Geçtiğimiz gün Adana’ya giden ve takım ile ön anlaşma yapan Boyoğlu “Ben her zaman hedefleri olan biriyim. Adana 1954’ün de hedefleri var. Başkanımız sağ olsun beni çok samimi karşıladı ve projelerinden bahsetti. Buraya şampiyonluk yaşamak için geldim. Hepimiz için Allah hayırlısını nasip etsin” dedi. Beşiktaş alt yapısında yetişen 27 yaşındaki futbolcu Gaziosmanpaşa, Körfez Futbol Kulübü, Bayrampaşa, Gölcükspor ve son olarak da Sökespor’da oynadı. Batuhan’ın 3. Lig’de 84, 2. Lig’de de 21 maçı bulunuyor.
23 Haz 2022 - 16:30- Spor Güncelleme: 23 Haz 2022 - 16:31
Batuhan Boyoğlu: Adana’ya şampiyon olmak için geldim
Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Adana 1954 Futbol Kulübü kadrosuna çok yetenekli bir futbolcuyu katmış, İzmitli orta saha oyuncu...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.