23 Haz 2022 - 16:49- Asayiş G: 23 Haz 2022 - 16:52

Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı

İzmit ve Gebze’de düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6’sı serbest kalırken adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kocaeli’de uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 20-21 Haziran tarihlerinde İzmit ve Gebze’de düzenlenen 4 ayrı operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan aramalarında 11.65 gram metanfetamin, 4 gram eroin, 1 gram kokain, 4 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılmış ve serbest bırakılırken uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen İ.K., A.K., Ç.M., S.O., S.M., O.Ç., H.A., S.C., A.F.S., A.T. ve B.Y. isimli 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
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23 Haz 2022 - 16:49 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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