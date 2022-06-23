Alınan bilgiye göre Kocaeli’de uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 20-21 Haziran tarihlerinde İzmit ve Gebze’de düzenlenen 4 ayrı operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan aramalarında 11.65 gram metanfetamin, 4 gram eroin, 1 gram kokain, 4 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılmış ve serbest bırakılırken uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen İ.K., A.K., Ç.M., S.O., S.M., O.Ç., H.A., S.C., A.F.S., A.T. ve B.Y. isimli 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
23 Haz 2022 - 16:49- Asayiş Güncelleme: 23 Haz 2022 - 16:52
Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı
İzmit ve Gebze’de düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6’sı serbest kalırken adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.