23 Haz 2022 - 17:33- Siyaset G: 23 Haz 2022 - 17:34

Başkan Ellibeş: "Teşkilatımızla birlikte yol haritamızı oluşturacağız"

AKP’nin 108. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı 26 Haziran’da yapılacak. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "2023 seçimlerine doğru bu danışma meclisimizde teşkilatımızla birlikte yol haritamızı da oluşturacağız" dedi.
Başkan Ellibeş: "Teşkilatımızla birlikte yol haritamızı oluşturacağız" mask
Haber albümü için resme tıklayın

Gebze’de AKP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından basın buluşması gerçekleştirildi. Toplantıya, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Tanıtım Medya Başkanı İbrahim Gürsel, Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve Gebze İlçe Tanıtım Medya Başkanı Selim Malkoç ile basın mensupları yer aldı.

AKP’nin 108. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısının, 26 Haziran Pazar günü saat 10.30’da gerçekleştirileceğini söyleyen Mehmet Ellibeş, "2023 seçimlerine doğru bu danışma meclisimizde teşkilatımızla birlikte yol haritamızı da oluşturacağız" dedi.

Esnaf ve vatandaşla sık sık bir araya geldiklerini, aynı zamanda da teşkilat çalışmalarını da ihmal etmediklerini ifade eden Ellibeş, "Bugün yaşanan her türlü zorluğa rağmen, halkımızın çözümü bizden beklediğini biliyoruz. Milletimizin desteğiyle bunu da başaracağız" diye konuştu.

23 Haz 2022 - 17:33 İHA Kocaeli- Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.364.145 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Nazlıgül: Demokrat Parti'ye kulak verin petrol fiyatları düşsün mask
Nazlıgül: Demokrat Parti'ye kulak verin petrol fiyatları düşsün
AKP İstifasını istemişti! İnce ile Demirtaş barıştı! mask
AKP İstifasını istemişti! İnce ile Demirtaş barıştı!
Kulislere bomba gibi düşen iddia! Erken seçim geliyor mask
Kulislere bomba gibi düşen iddia! Erken seçim geliyor
Taşdemir’den Ellibeş’e tepki! “Aklımızla alay etmeyin” mask
Taşdemir’den Ellibeş’e tepki! “Aklımızla alay etmeyin”
Eski AKP’li Muhtar itiraf etti! Başkan Hürriyet’e iftira attık mask
Eski AKP’li Muhtar itiraf etti! Başkan Hürriyet’e iftira attık
Türkkan 10 yıldır kapalı olan YHT duraklarını TBMM gündemine taşıdı mask
Türkkan 10 yıldır kapalı olan YHT duraklarını TBMM gündemine taşıdı
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL