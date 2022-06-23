Ünal Özmural: Meclise getirdik, değişen bir şey yok

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından köprülerde devam eden çalışmaları ve iş güvenliği konusunda Büyükşehir Belediyesi’ni sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi. Özmural, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilerde bulunan Özmural, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bitmez tükenmez köprü tamirleri devam ediyor. Bir kaynakçı dışarıda yağmur yağıyor, elektrik ark kaynağı yapıyor, üstünde hiçbir güvenlik kıyafeti yok. Üstelik yüksekte çalışmasına rağmen emniyet kemeri takmadığı gibi kaynak ark parçaları aşağıdan geçen araçların üzerine düşüyor. Daha evvel de köprüde yaşanan kazaları mecliste gündeme getirdik. Değişen bir şey yok” ifadelerinde bulundu.