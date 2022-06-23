İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından köprülerde devam eden çalışmaları ve iş güvenliği konusunda Büyükşehir Belediyesi’ni sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi. Özmural, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilerde bulunan Özmural, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bitmez tükenmez köprü tamirleri devam ediyor. Bir kaynakçı dışarıda yağmur yağıyor, elektrik ark kaynağı yapıyor, üstünde hiçbir güvenlik kıyafeti yok. Üstelik yüksekte çalışmasına rağmen emniyet kemeri takmadığı gibi kaynak ark parçaları aşağıdan geçen araçların üzerine düşüyor. Daha evvel de köprüde yaşanan kazaları mecliste gündeme getirdik. Değişen bir şey yok” ifadelerinde bulundu.
23 Haz 2022 - 21:14- Siyaset Güncelleme: 23 Haz 2022 - 21:15
Ünal Özmural: Meclise getirdik, değişen bir şey yok
İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmada iş güvenliği önlemlerinin alınmadığını belirterek, “Daha evvel de köprüde yaşanan kazaları mecliste gündeme getirdik. Değişen bir şey yok” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.