YRP Körfez'den LGBT’lileri kızdıracak cümle!

Oyuncu Tamer Karadağlı’nın sahte hesabından “LGBT’yi lanetliyorum. Erkek, erkektir. Kadın, kadındır” şeklinde paylaşıma Yeniden Refah Partisi (YRP) Körfez Hereke Teşkilat Başkanı Ahmet Çakır, şahsi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımı alıntılayarak “Tamer bey sizi tebrik ediyorum. Biz de Yeniden Refah Partisi camiası olarak LGBT’lileri lanetliyoruz. Erkek erkektir kadın kadındır diyoruz ve yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim” ifadelerinde bulundu.