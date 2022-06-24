24 Haz 2022 - 09:18- Siyaset G: 24 Haz 2022 - 09:20

YRP Körfez'den LGBT’lileri kızdıracak cümle!

YRP Körfez Hereke Teşkilat Başkanı Ahmet Çakır, “Biz de Yeniden Refah Partisi camiası olarak LGBT’lileri lanetliyoruz” şeklinde paylaşım yaptı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
YRP Körfez'den LGBT’lileri kızdıracak cümle! mask

Oyuncu Tamer Karadağlı’nın sahte hesabından “LGBT’yi lanetliyorum. Erkek, erkektir. Kadın, kadındır” şeklinde paylaşıma Yeniden Refah Partisi (YRP) Körfez Hereke Teşkilat Başkanı Ahmet Çakır, şahsi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımı alıntılayarak “Tamer bey sizi tebrik ediyorum. Biz de Yeniden Refah Partisi camiası olarak LGBT’lileri lanetliyoruz. Erkek erkektir kadın kadındır diyoruz ve yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim” ifadelerinde bulundu.

24 Haz 2022 - 09:18 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(8)
07

Soner - İNŞALLAH bu lanetleyenlerden birinin oğlu yada kızı eşcinsel olur... O zaman görürüm lanetinizi...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 24 Haziran 11:42
03

Kemal - Size ne milletin tercihinden , size mi kaldı adalet dağıtmak lanetlemek

Yanıtla . 0Beğen . 4Beğenme 24 Haziran 10:42
02

Kemal - adamsınız korkmadan yüreklice söylediğini için ölünceye kadar arkanızdayız beraberiz inşaallah

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 24 Haziran 10:36
01

4141 - Bizde LGBT’lileri lanetliyoruz. Erkek erkektir kadın kadındır...

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 24 Haziran 10:18
Diğer 6 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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