YRP Körfez'den LGBT’lileri kızdıracak cümle!

Oyuncu Tamer Karadağlı’nın sahte hesabından “LGBT’yi lanetliyorum. Erkek, erkektir. Kadın, kadındır” şeklinde paylaşıma Yeniden Refah Partisi (YRP) Körfez Hereke Teşkilat Başkanı Ahmet Çakır, şahsi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımı alıntılayarak “Tamer bey sizi tebrik ediyorum. Biz de Yeniden Refah Partisi camiası olarak LGBT’lileri lanetliyoruz. Erkek erkektir kadın kadındır diyoruz ve yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim” ifadelerinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
kartepeli - LANETİN KRALINI YAPIYORUZ SORUNMU VAR
Soner - İNŞALLAH bu lanetleyenlerden birinin oğlu yada kızı eşcinsel olur... O zaman görürüm lanetinizi...
Erol Demirbek Türk - akp düşünsün .
Ismayilmaz - Bende lanetliyorum. kim neyden korkuyor.
Zzz - Erkek erkektir Kadin kadindir.
Kemal - Size ne milletin tercihinden , size mi kaldı adalet dağıtmak lanetlemek
Kemal - adamsınız korkmadan yüreklice söylediğini için ölünceye kadar arkanızdayız beraberiz inşaallah
4141 - Bizde LGBT’lileri lanetliyoruz. Erkek erkektir kadın kadındır...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.