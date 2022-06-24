Dilek feneri palmiye ağacını yaktı 

Dün gece saatlerinde, İzmit Sekapark'ta vatandaşların yakıp havaya bıraktığı dilek feneri palmiye ağacına takıldı. Palmiye ağacı bir anda alevler içerisinde kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi, yanan palmiye ağacını söndürdü. Yangınlara neden olması nedeniyle yapılan tüm uyarılara rağmen dilek fenerinin kalabalık bir parkta yakılıp havaya bırakılması tepki yarattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Yaa Hak - YAV EĞLENMEYİ BİLE BİLMİYORUZ.... MUM YAKAMASINI BİLMEYEN NESİL.... BİR TÜRK DÜNYAYA BEDEL.... REİS KİMİ AFRİN E GÖTÜRECEK
Erol Demirbek Türk - bu yanan fenerlerin tehlikesi hala anlaşılmadı . yahu bu yanan nesne bir yakıt istasyonuna düşer, bir kimya fabrikasına vb. düşebilir . havai fişek aptallığından sonra bir de bu çıktı .
Abc - Agaci yakana ne ceza verildi
Çevreci - yasaklansınyaaaa heryerde yangın haberleri geliyor dileklerini başka türlü dilesinler
havai fişekleride yasaklarınlar kuşlara hayvanlara zarar doğaya zarar
az doğaya saygılı olalım bizi atacak depremle selle
evimize nasıl bakıyorsak etrafımıza çevremizede öyle bakalım.......
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.