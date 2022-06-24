İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi’nden kadınlar için nefes ve meditasyon atölyesi

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi, 21 Haziran Dünya Yoga Günü’nde kadınları kişisel gelişim atölyesinde bir araya getirdi. 21 Haziran Salı günü Belsa B Blok’ta gerçekleşen etkinliğe 102 Kadın 102 Bakış grubunda yer alan mahalle temsilcilerinden 15 kadın katılım sağladı. Etkinliğe katılan kadınlara ekip çalışması, güven, stresle baş etme, değerler ve liderlik konuları anlatıldı.



KADINLARDAN TEŞEKKÜR

Atölyeye liderlik yapan Nefes ve Yaşam Koçu Afife Beşik’in, “Yaşamak bir hikaye, herkesin bir hikayesi var. Geçmişi bırakıp, yeni bir hikaye yazmaya ne dersiniz?” sloganı ile verdiği kişisel gelişim eğitiminin ardından nefes ve meditasyon atölyesi de düzenledi. Katılımcılar, düzenlenen etkinlik için İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan’a teşekkür ederken; bu gibi etkinliklerinin daha da artması temennisinde bulundu.