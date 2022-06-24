24 Haz 2022 - 10:42- Ekonomi G: 24 Haz 2022 - 10:45

Ekmek zammı 1 Temmuz’da başlıyor

Kocaeli Fırıncılar Odası, ekmek zammının 1 Temmuz Cuma günü itibariyle başlayacağını açıkladı. Bu tarihten itibaren 200 gram ekmek 4 TL, 100 gram simit ise 5 TL’den satılacak

Ekmek zammı 1 Temmuz’da başlıyor mask

Düzce, Bursa, Antalya, Hakkari, Rize gibi şehirlerin ardından Kocaeli’de de ekmeğin fiyatı 4 TL’ye çıktı. Temel hammadde un, işçilik ve enerji giderlerindeki artışın ardından ekmeğe zam yapma kararı alan Kocaeli Fırıncılar Odası 200 gram ekmeğin fiyatını 3 TL’den 4 TL’ye çıkarttı. Öte yandan 100 gram olan simitin fiyatı da 4 TL’den 5 TL’ye çıktı.

HALK EKMEĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Kocaeli Fırıncılar Odası, bakkal, market ve fırınlarda satılan ekmeğin fiyatını belirledi. Özel büfelerde satılan halk ekmeği fiyatı ise önümüzdeki günlerde belirlenecek. Halk ekmeğine de uygulanacak zammın miktarı ise henüz netlik kazanmadı.

24 Haz 2022 - 10:42 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.365.703 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

kartepeli - SİZİ ÇOKKKKKK SEVİYORUZ YOKSA BİZİ KİM

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Haziran 12:18
03

Gali̇p - PASTALIK UN KİLOSU MARKET DE 13 TL PERAKENDE EKMEKLİK UN 8 TL EKMEK OLURSA 20 TL İYİ KAZANÇ VALLA YÜZDE 200 KAZANÇ... EYI PARA KAZANACAUK UŞAKLAR

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Haziran 11:31
02

Erol Demirbek Türk - ne demişti bir büyüğümüz, '' BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERİNİZ DAHA BAŞINIZA NELER GELECEK GÖRECEKSİNİZ '' bence bunlar da daha iyi günlerimiz . bu kış çooookkk uzun geçebilir .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Haziran 11:12
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Turkcell’den ‘Dijital Sigorta’ şirketi mask
Turkcell’den ‘Dijital Sigorta’ şirketi
DİMES’ten yeni reklamlar mask
DİMES’ten yeni reklamlar
Bayramda trenlerde kapasite artışı yapıldı mask
Bayramda trenlerde kapasite artışı yapıldı
Tüketici güven endeksi azaldı mask
Tüketici güven endeksi azaldı
Piyasaların merakla belediği faiz kararı açıklandı! mask
Piyasaların merakla belediği faiz kararı açıklandı!
Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi mask
Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL