Ekmek zammı 1 Temmuz’da başlıyor

Düzce, Bursa, Antalya, Hakkari, Rize gibi şehirlerin ardından Kocaeli’de de ekmeğin fiyatı 4 TL’ye çıktı. Temel hammadde un, işçilik ve enerji giderlerindeki artışın ardından ekmeğe zam yapma kararı alan Kocaeli Fırıncılar Odası 200 gram ekmeğin fiyatını 3 TL’den 4 TL’ye çıkarttı. Öte yandan 100 gram olan simitin fiyatı da 4 TL’den 5 TL’ye çıktı.
HALK EKMEĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
Kocaeli Fırıncılar Odası, bakkal, market ve fırınlarda satılan ekmeğin fiyatını belirledi. Özel büfelerde satılan halk ekmeği fiyatı ise önümüzdeki günlerde belirlenecek. Halk ekmeğine de uygulanacak zammın miktarı ise henüz netlik kazanmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
kartepeli - SİZİ ÇOKKKKKK SEVİYORUZ YOKSA BİZİ KİM
Gali̇p - PASTALIK UN KİLOSU MARKET DE 13 TL PERAKENDE EKMEKLİK UN 8 TL EKMEK OLURSA 20 TL İYİ KAZANÇ VALLA YÜZDE 200 KAZANÇ... EYI PARA KAZANACAUK UŞAKLAR
Erol Demirbek Türk - ne demişti bir büyüğümüz, '' BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERİNİZ DAHA BAŞINIZA NELER GELECEK GÖRECEKSİNİZ '' bence bunlar da daha iyi günlerimiz . bu kış çooookkk uzun geçebilir .
Vatandaş - Halkimiza hayirli olsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.