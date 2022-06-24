Ekmek zammı 1 Temmuz’da başlıyor

Düzce, Bursa, Antalya, Hakkari, Rize gibi şehirlerin ardından Kocaeli’de de ekmeğin fiyatı 4 TL’ye çıktı. Temel hammadde un, işçilik ve enerji giderlerindeki artışın ardından ekmeğe zam yapma kararı alan Kocaeli Fırıncılar Odası 200 gram ekmeğin fiyatını 3 TL’den 4 TL’ye çıkarttı. Öte yandan 100 gram olan simitin fiyatı da 4 TL’den 5 TL’ye çıktı.

HALK EKMEĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Kocaeli Fırıncılar Odası, bakkal, market ve fırınlarda satılan ekmeğin fiyatını belirledi. Özel büfelerde satılan halk ekmeği fiyatı ise önümüzdeki günlerde belirlenecek. Halk ekmeğine de uygulanacak zammın miktarı ise henüz netlik kazanmadı.