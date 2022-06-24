Asenalar Zehra Kır’a emanet

Göreve geldikten sonra 9 kişilik yönetim kurulunu 15’e yükselten Kocaeli Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Özdemir, yeni bir il başkan yardımcısı daha atadı. Özdemir Asenalardan sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Zehra Kır’ı atadı. Atamaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Özdemir, Kocaeli Ülkü Ocakları Asenalardan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine Zehra Kır’ın atandığını duyurdu. Özdemir’in konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde: “Kocaeli ülkü ocakları Asenalardan sorumlu il başkan yardımcılığına Zehra Kır hanımefendi atanmıştır” ifadelerini kullandı.