24 Haz 2022 - 10:59- Siyaset G: 24 Haz 2022 - 11:01

Asenalar Zehra Kır’a emanet

Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Abdulkadir Özdemir, Asenalardan sorumlu yeni İl Başkan Yardımcısının Zehra Kır olduğunu duyurdu

Asenalar Zehra Kır’a emanet mask

Göreve geldikten sonra 9 kişilik yönetim kurulunu 15’e yükselten Kocaeli Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Özdemir, yeni bir il başkan yardımcısı daha atadı. Özdemir Asenalardan sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Zehra Kır’ı atadı. Atamaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Özdemir, Kocaeli Ülkü Ocakları Asenalardan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine Zehra Kır’ın atandığını duyurdu. Özdemir’in konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde: “Kocaeli ülkü ocakları Asenalardan sorumlu il başkan yardımcılığına Zehra Kır hanımefendi atanmıştır” ifadelerini kullandı.

24 Haz 2022 - 10:59 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
03

Ülkü Er - Kimseyi bulamamışlar belli ! Bittiniz çoktaaan !!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Haziran 11:59
01

Gali̇p - 14 KİŞİ OTURUYORUZ SORDUM ASENALARDAN SORUMLU İL BAŞKANI DEDİM KİMSE ANLAMADI ASENALAR NE DEMEK

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Haziran 11:26
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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