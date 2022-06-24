Balayına festivale geldiler

Kocaeli’nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan turizmin gözde ilçesi Kandıra, bisiklet tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali’nin ilk gününde bisikletliler Kerpe Kartal Kayalıklarına pedal çevirdi. Yeni evlenen bir çiftin balayı için tercihi de Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali oldu.

350 BİSİKLETÇİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, Kerpe Ömerağzı kamp alanından start aldı. Kandıra’nın doğal turistik öneme sahip mekânlarını tanıtmak için gerçekleştirilen festivalin ilk gününde 350 bisikletçinin rotası Kerpe Kartal Kayalıkları oldu.

BALAYINA FESTİVALE GELDİLER

Bisikletliler, Ömerağzı kamp alanından pedal çevirmeye başladı. Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübünde tanışıp hayatlarını birleştiren Türegün çiftinin balayı tercihi de 2. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali oldu. Tuğba ve Gökhan Türegün çiftçi gelinlik ve damatlıklarını giyerek tandem bisikletleriyle en önde pedal çevirdi.

KARTAL KAYALIKLARINA PEDAL ÇEVİRDİLER

Kerpe’den startı verilen ve 4 gün sürecek festival kapsamında bisikletliler, etkinliğin ilk gününde Kerpe Kartal Kayalıklarına akşam sürüşü gerçekleştirdi. Bisikletlilere Kocaeli Atlı Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri de eşlik etti. Kerpelilerin ve tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alkışlar eşliğinde sürdü. Kartal Kayalıklarına gelen bisikletlilere burada İzmit Gazozu ikram edildi. Kartal kayalıklarında bisikletliler, trio müzik dinletisine katıldı.

TURİSTİK ÖNEME SAHİP MEKÂNLARDA PEDAL ÇEVİRİLECEK

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen festivalin gelenekselleştirilerek, bisiklet turizminin Kocaeli’de gelişmesi ve Eurovelo bisiklet ağlarına Kocaeli’ndeki rotaların bağlanması için gündem oluşturulması amaçlanıyor. Festivalde Kandıra’nın doğal turistik öneme sahip mekânlarını ve Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları kapsamında hazırlanan 90 km uzunluğundaki Kandıra Sahil Bisiklet yolunun tanıtılması hedefleniyor. Kayıtlarla birlikte 4 gün sürecek festival Kerpe’den başlayacak. Festival için Bağırganlı, Cebeci, Akçakoca Bey Mezarı, Babatepe, Pembe Kayalar gibi tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı rotalarda pedal çevrilecek.

350 BİSİKLETÇİ KANDIRA’YI KEŞFEDECEK

350 bisikletçinin katılım sağlayacağı festivalde, katılımcılar için ihtiyaç olabilecek tüm imkânlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Kandıra’da birinci gün Kerpe-Kandıra Merkez ve Kerpe parkuru, ikinci gün Kerpe-Cebeci-Babalı ve Kerpe parkuru, üçüncü gün Kerpe-Kandıra, Bağırganlı ve Kerpe parkuru, 4. Gün ise Kerpe-Babatepe-Akçakoca Bey Mezarı ve Kerpe güzergâhlarında pedal çevrilecek.