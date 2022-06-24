24 Haz 2022 - 11:41- Gündem G: 24 Haz 2022 - 11:42

Gebze’nin üst geçitlerine görsel aydınlatma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesindeki yaya üst geçitlerine LED aydınlatma sistemiyle hem görsel güzellik katıyor hem de trafik güvenliğini sağlıyor.
Gebze’nin üst geçitlerine görsel aydınlatma mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tünellere, üst ve alt geçitlere uyguladığı LED aydınlatma sistemi ile hem estetik hem güvenlik sağlıyor. Bu çerçevede büyükşehir, Kocaeli genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde inşa ettiği yaya üst geçitlerine de LED aydınlatma sistemi ile görsel bir güzellik kattı. Ekipler ayrıca, Gebze bölgesinde bulunan üst geçitleri aydınlatarak güvenlik risklerini de ortadan kaldırdı. Büyükşehir ekipleri, talepleri değerlendirerek yayaların sıklıkla kullandığı Gebze Hünkar üst geçidi, Gebze Malkoçoğlu üst geçidi ve Çayırova’da bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim üst geçidini LED aydınlatma sistemleriyle donattı. Kazaların önüne geçen Büyükşehir ekipleri, bu yöndeki çalışmalarına devam edecek.

24 Haz 2022 - 11:41 İHA Kocaeli- Gündem

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