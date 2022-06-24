Elektrik tesisatından çıkan yangın binayı sardı, ev sahibi yaralandı

Yangın, Körfez'de Yeniyalı Mahallesinde 2 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik tesisatından çıkan yangın binayı sardı. Yangını fark eden bina sakinleri hemen dışarı çırak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. 2. katın tavanının ahşap olması sebebiyle yangın çatı katına da sıçradı. Ekipler, yangını yan binaya da sıçramadan kontrol altına aldı. Yüzü ve kolu yanan ev sahibi ile dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye kaldırıldı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.