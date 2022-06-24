Yangın, Körfez'de Yeniyalı Mahallesinde 2 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik tesisatından çıkan yangın binayı sardı. Yangını fark eden bina sakinleri hemen dışarı çırak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. 2. katın tavanının ahşap olması sebebiyle yangın çatı katına da sıçradı. Ekipler, yangını yan binaya da sıçramadan kontrol altına aldı. Yüzü ve kolu yanan ev sahibi ile dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye kaldırıldı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
24 Haz 2022 - 12:23- Asayiş Güncelleme: 24 Haz 2022 - 12:24
Elektrik tesisatından çıkan yangın binayı sardı, ev sahibi yaralandı
Körfez'de 2 katlı binada elektrik tesisatında çıkan yangın çatıya sıçradı. Yangın uzun uğraşlar neticesinde söndürülürken, ev sahibinin yüzü ve kolu yandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.