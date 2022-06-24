24 Haz 2022 - 12:24- Asayiş G: 24 Haz 2022 - 12:25

Kocaeli’de deniz ortasında korkutan hortum

Kandıra Cebeci Sahilinde deniz ortasında çıkan hortum korkuttu. Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadı.
Kocaeli’de deniz ortasında korkutan hortum mask
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Kandıra Cebeci Sahillinde denizde ortaya çıkan hortum paniğe sebep oldu. Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu denizde, hortum yaklaşık 10 dakika sürdü. Denizde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadı.

24 Haz 2022 - 12:24 İHA Kocaeli- Asayiş

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