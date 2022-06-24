Gökhan Alsan olayının perde arkası!

Gökhan Alsan’ın menajeri Tuğrul Ünay gerçekleşmeyen Gökhan Alsan transferinin tüm detaylarını gazetemize anlattı.

TELEFONU KAPALI DİYE VAZGEÇİLMİŞTİ

Kocaelispor’da her konuda anlaşıldığı ve imza için İzmit’e çağrıldığı söylenen orta saha oyuncusu Gökhan Alsan transferi gerçekleşmemiş, Gökhan’ın telefonunun kapalı olması ve kendisine ulaşılamaması nedeniyle de futbolcunun transferinden vazgeçildiği ifade edilmişti. Tüm gerçekleri öğrenmek adına Boluspor ile anlaşan Gökhan Alsan’ın menajeri Tuğrul Ünay’a ulaştık.

TARIK ÖZARSLAN “BİZ YAPIYORUZ” DEDİ

Ünay tüm yaşananları gazetemize anlattı ve ortaya şok edici detaylar çıktı. Yönetim kanadından Gökhan ile ilgili kendilerini kimsenin aramadığını ifade eden Ünay, Tarık Özarslan adındaki menajerin “Kocaelispor’a transferleri ben yapıyorum” demesinin ardından süreci onun yönettiğini belirtti.

MALİYETİNİ BİLE KONUŞTUK

Ünay gazetemize şu açıklamaları yaptı: Kocaelispor’un antrenörü Fırat Gül, Gökhan’a “Düşmezsek seni isteriz” demişti. Sonraki süreçte çok fazla bir iletişimimiz de olmadı. Orada Tarık Özarslan diye bir menajer var. Beni o aradı. Kocaelispor’a transferleri kendisinin yaptığını söyledi. Hatta transfer maliyeti ile ilgili bile konuştuk ancak kendisine “Gökhan’ı arayan kulüpler var, bizim görüştüğümüz kulüpler de var. Sonuçta ben Gökhan’ın temsilcisiyim ve farklı kulüplerle de konuşmak zorundayım” dedim.

DOĞRUSU

Kısacası, Kocaelispor’a transferleri kendisinin yaptığını söyleyen Tarık Özarslan, Gökhan ile ilgili de -Ben arada yokmuşum- gibi hareket edecek, Gökhan’ın mukavelesi ile de kendisi ilgilenecekti. Normali, Kocaelispor’dan idari menajer veya bir yöneticinin aramasıydı. 15 günlük süreçte herhangi bir resmi davet gelmedi. Olsaydı kesinlikle davete icabet ederdik. Ki kimseye de “Yok, biz görüşmeyiz” de demedik. Samsunspor ile anlaşmadan önce bu şehre 4 kez gittim ve 4. seferde imza attık.

SİZ BANA 10 DAKİKADA ULAŞTINIZ

Bu süreçte Boluspor’dan aradılar ve bizi görüşmeye davet ettiler. Kendilerine Gökhan’ın tatilde olduğunu söyledim. Boluspor ciddiydi. Antalya’ya gelmek istediler. “Biz gelelim” dedik ve 22 Haziran için Bolu’ya davet edildik. Tarık Özarslan’a da söyledim. Eğer biz Bolu ile anlaşamazsak akşam Bolu’dan İzmit’e geliriz” dedim. Bolu’daki görüşmelerde şartlarımız uydu ve anlaştık. İstanbul’a uçakla geldik. Bu esnada Gökhan’ın telefonu da kapalıydı. Sadece o gün yönetimden aranmışız. Gökhan’a ulaşılamamış… Bakın, siz bana 10 dakikada ulaştınız. Bu zamanda kim kime ulaşamaz… Bir transfer yapılacaksa ya da bir futbolcu isteniyorsa 20-25 gündür hiçbir bir yönetici ya da idareci aramaz mı?

ARADAN NEREDEYSE 1 AY GEÇTİ

Beni tanıyan bilir… Bu güne kadar dürüst oldum, bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğim. Kimseye de bir yanlışım olmadı. Gökhan’ın da burada hiç kabahati yok. Eğer bir futbolcu isteniyorsa “Biletinizi aldım, en azından gelin, ön görüşme yapalım” denir. Az önce de dedim, bir futbolcu için zaman zaman 3-4 kez o şehre gidip geldiğim oluyor. Gökhan ile sezon bitince irtibata geçildi, dün (Önceki gün) davet edildi. Aradan neredeyse 1 ay geçti. Dediğim gibi, davet gelseydi tabii ki gelir, görüşürdük. Boluspor bu kadar ciddi olunca ve şartlar da uyunca transfer de gerçekleşti. Herkes için hayırlısı neyse o olsun.