Mervan Yiğit de Ankaragücü yolcusu

Geçen sezon 68 Aksaray’da kiralık olarak forma giyen Mervan Yiğit, Ankaragücü’ne gidiyor. Ankaragücü Kulübü, Mervan’ın daha önceki Kocaelispor yönetiminin Mervan için yaptığı düzenlediği mukavelede “Sözleşme 1 milyon liraya tek taraflı fesih olur maddesini” kullanacak ve futbolcuyu renklerine bağlayacak. Sarı lacivertli kulüp Kocaelispor’da 4 sezon oynayan Mervan için 1.2 milyon yetiştirme bedeli de ödeyecek. Ancak bu parayı öncelikli olarak TFF havuzuna da gönderebilir, bu para için TFF’nin kararı beklenebilir. 2000 doğumlu Mervan geride bıraktığımız sezon İç Anadolu ekibi Aksaray ile çıktığı 34 maçta 10, 4 kupa maçında da 2 olmak üzere toplam 12 gole imza attı. Bilindiği üzere Doğukan da Ankaragücü’ne transfer olmuştu.