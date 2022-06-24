Unutulmayacaksın Salim Navruz!

Tüysüzler Mahallesi’nde uzun yıllar ikamet ettikten sonra Antalya’nın Korkuteli ilçesine taşınan Navruz ailesinden 5 kişi elim bir trafik kazasında yaşamını yitirmiş, Kocaelispor’un çok sevilen taraftarlarından Salim Navruz da hayata gözlerini yummuştu. Aradan geçen 6 yılın ardından genç taraftarın ve ailenin yarattığı acı ve hüzün devam ediyor. Kocaelispor Kulübü de Merhum Salim Navruz için yaptığı paylaşımda “Camiamızın sevilen isimlerinden ve geçtiğimiz yıllarda elim bir kaza sonucu hayatını kaybederek aramızdan ayrılan Selim Navruz’u vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.