Unutulmayacaksın Salim Navruz!

Tüysüzler Mahallesi’nde uzun yıllar ikamet ettikten sonra Antalya’nın Korkuteli ilçesine taşınan Navruz ailesinden 5 kişi elim bir trafik kazasında yaşamını yitirmiş, Kocaelispor’un çok sevilen taraftarlarından Salim Navruz da hayata gözlerini yummuştu. Aradan geçen 6 yılın ardından genç taraftarın ve ailenin yarattığı acı ve hüzün devam ediyor. Kocaelispor Kulübü de Merhum Salim Navruz için yaptığı paylaşımda “Camiamızın sevilen isimlerinden ve geçtiğimiz yıllarda elim bir kaza sonucu hayatını kaybederek aramızdan ayrılan Selim Navruz’u vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.