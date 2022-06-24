24 Haz 2022 - 14:50- Spor G: 24 Haz 2022 - 14:51

Fikret Özcan bir kurs daha bitirdi

Gebzespor’da Ümit Metin Yıldız’ın yardımcılığını yapan, Kocaelispor’un eski antrenörlerinden Fikret Özcan önemli bir kursu daha tamamladı. Özcan “Değ...
Fikret Özcan bir kurs daha bitirdi mask

Gebzespor’da Ümit Metin Yıldız’ın yardımcılığını yapan, Kocaelispor’un eski antrenörlerinden Fikret Özcan önemli bir kursu daha tamamladı. Özcan “Değişen futbolla birlikte antrenmanlar da değişiyor ve bu değişime ayak uydurmalı, mevcut antrenman bölümlerini güncellemeliyiz. Bu ve buna benzer bir detaylı bir eğitimden geçtik. Modern futbolda antrenmanlar artık hıza dayalı olarak planlanmalı ve antrenman yükleri hesaplanmalı. Bu detaylı gibi görünse de oldukça önemli bir konudur. Hesaplamaları doğru yapar ve çıkan yük değerlerine göre antrenmanları ona göre koordine edebilirsek o zaman sakatlıkların da önüne geçebiliriz.
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24 Haz 2022 - 14:50 - Spor

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