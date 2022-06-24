24 Haz 2022 - 14:50- Spor G: 24 Haz 2022 - 14:52

Bağdatspor’dan 1 iç 2 dış transfer

Süper Amatör Lig takımlarından Bağdatspor’da iç ve dış transfer çalışmaları sıkı bir şekilde devam ediyor. Kırmızı siyahlılar iç transferde orta saha...
Bağdatspor’dan 1 iç 2 dış transfer mask
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Süper Amatör Lig takımlarından Bağdatspor’da iç ve dış transfer çalışmaları sıkı bir şekilde devam ediyor. Kırmızı siyahlılar iç transferde orta saha oyuncularından Melih Ahmet Kaçar yeni sezon için de anlaştı. Dış transferde ise iki önemli isim daha Bağdat’a “Evet” dedi. Kocaelispor A takımında da forma giyen başarılı kanat oyuncusu Mustafa Ertuğ ile Kocaelispor alt yapısında oynayan, Derbent ve son olarak Nusretiyespor formalarını giyen Kerem Baysal, Bağdatspor’a imza attı. 3 futbolcu da kulübün bu sezonki hedeflerinin oldukça ciddi olduğunu, İzmit temsilcisi ile şampiyonluk yaşamak istediklerini belirttiler.

 
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24 Haz 2022 - 14:50 - Spor

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