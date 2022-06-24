Bağdatspor’dan 1 iç 2 dış transfer

Süper Amatör Lig takımlarından Bağdatspor’da iç ve dış transfer çalışmaları sıkı bir şekilde devam ediyor. Kırmızı siyahlılar iç transferde orta saha oyuncularından Melih Ahmet Kaçar yeni sezon için de anlaştı. Dış transferde ise iki önemli isim daha Bağdat’a “Evet” dedi. Kocaelispor A takımında da forma giyen başarılı kanat oyuncusu Mustafa Ertuğ ile Kocaelispor alt yapısında oynayan, Derbent ve son olarak Nusretiyespor formalarını giyen Kerem Baysal, Bağdatspor’a imza attı. 3 futbolcu da kulübün bu sezonki hedeflerinin oldukça ciddi olduğunu, İzmit temsilcisi ile şampiyonluk yaşamak istediklerini belirttiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.