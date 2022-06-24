24 Haz 2022 - 14:51- Spor G: 24 Haz 2022 - 14:52

Yenişehirspor Akkuzu ile devam

İlimizin alt yapısıyla dikkat çeken kulüplerinden Kocaeli Yenişehirspor Kulübü olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.  Tek liste ile girilen seçimin...
Yenişehirspor Akkuzu ile devam mask
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İlimizin alt yapısıyla dikkat çeken kulüplerinden Kocaeli Yenişehirspor Kulübü olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.  Tek liste ile girilen seçimin ardından Erdoğan Akkuzu’ya başkanlığa devam etme hakkı tanındı.

 

BAL’I ZORLAMIŞTI

2010 yılında Erdoğan Akkuzu ve yönetimi tarafından kurulan, nüfus olarak kalabalık bir mahalleyi temsil eden Kocaeli Yenişehirspor Kulübü bir dönem Süper Amatör Lig'de başarılı olarak BAL kapısının eşiğinden dönmüştü. Yeşil siyahlı kulüp yoluna 2. Amatör Lig’de devam ediyor. Önce Kocaelispor ardından Süper Lig ekibi Antalyaspor'da forma giyen milli yıldızımız Gökdeniz Bayraktar'ı Türk futboluna hediye eden Yenişehir ekibi U-15 takımıyla Türkiye şampiyonasında ses getirmişti.

 

OY BİRLİĞİ İLE

Yenişehirspor’da yönetim kurulu geçtiğimiz günlerde kongre kararı almıştı. Mevcut Başkan Erdoğan Akkuzu’nun yeniden aday olduğu genel kurul Yenişehir Mahallesi Banu Sokak No:34’te bulunan tesislerde gerçekleşti. 56 üyesi bulunan yeşil siyahlı ekipte tek liste ile seçime geçildi. Yeterli sayıda imza toplandı. Kulüp lokalinde gerçekleşen kongre sonunda tüm maddeler kabul edildi ve Akkuzu oy birliği ile bir kez daha başkanlığa getirildi.

 

YÖNETİM KURULU (ASİL)

Erdoğan Akkuzu (Başkan)

Rufat Aslan

Seçkin Karakoyun

İbrahim Oskan

Muhammet Budak

Erol Eren

Aykut Ayaz

 

YÖNETİM KURULU (YEDEK)

Hasan Ayaz

Hasan Meşe

Hüseyin Sözer

Erkan Tokdemir

Soner Yaşa

Utku Gürses

Erdi Kaya

 

DENETİM KURULU (ASİL)

Yavuz Acar

Savaş Karakoyun

Savaş Sözer

 

DENETİM KURULU (YEDEK)

Aziz Bakır

Yüksel Yıldız

Ümit Ayaz

24 Haz 2022 - 14:51 - Spor

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