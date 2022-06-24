Yenişehirspor Akkuzu ile devam

İlimizin alt yapısıyla dikkat çeken kulüplerinden Kocaeli Yenişehirspor Kulübü olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Tek liste ile girilen seçimin ardından Erdoğan Akkuzu’ya başkanlığa devam etme hakkı tanındı.
BAL’I ZORLAMIŞTI
2010 yılında Erdoğan Akkuzu ve yönetimi tarafından kurulan, nüfus olarak kalabalık bir mahalleyi temsil eden Kocaeli Yenişehirspor Kulübü bir dönem Süper Amatör Lig'de başarılı olarak BAL kapısının eşiğinden dönmüştü. Yeşil siyahlı kulüp yoluna 2. Amatör Lig’de devam ediyor. Önce Kocaelispor ardından Süper Lig ekibi Antalyaspor'da forma giyen milli yıldızımız Gökdeniz Bayraktar'ı Türk futboluna hediye eden Yenişehir ekibi U-15 takımıyla Türkiye şampiyonasında ses getirmişti.
OY BİRLİĞİ İLE
Yenişehirspor’da yönetim kurulu geçtiğimiz günlerde kongre kararı almıştı. Mevcut Başkan Erdoğan Akkuzu’nun yeniden aday olduğu genel kurul Yenişehir Mahallesi Banu Sokak No:34’te bulunan tesislerde gerçekleşti. 56 üyesi bulunan yeşil siyahlı ekipte tek liste ile seçime geçildi. Yeterli sayıda imza toplandı. Kulüp lokalinde gerçekleşen kongre sonunda tüm maddeler kabul edildi ve Akkuzu oy birliği ile bir kez daha başkanlığa getirildi.
YÖNETİM KURULU (ASİL)
Erdoğan Akkuzu (Başkan)
Rufat Aslan
Seçkin Karakoyun
İbrahim Oskan
Muhammet Budak
Erol Eren
Aykut Ayaz
YÖNETİM KURULU (YEDEK)
Hasan Ayaz
Hasan Meşe
Hüseyin Sözer
Erkan Tokdemir
Soner Yaşa
Utku Gürses
Erdi Kaya
DENETİM KURULU (ASİL)
Yavuz Acar
Savaş Karakoyun
Savaş Sözer
DENETİM KURULU (YEDEK)
Aziz Bakır
Yüksel Yıldız
Ümit Ayaz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.