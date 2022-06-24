OSB Başkanı Ceylan: SİHA’lara dil uzatanlar bu devleti yönetemez

İşadamı ve sanayici aynı zamanda Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan, Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun İHA ve SİHA’larla alakalı paylaşımlarıyla ilgili konuştu. Tanrıkulu’nun söylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirten Ceylan, ortada iyi niyet olmadığının altını çizdi. Tanrıkulu’nun sözlerini vatana ihanetle eşdeğer tuttuğunu belirten Ceylan, “Türkiye’nin gururu olan SİHA’lardan rahatsızlık duyduğunu bırakın açıkça beyan edenler düşünenler dahi, PKK ve HDP ile kol koladır, YPG’nin propagandasını yapıyordur, FETÖ’nün aklını taşıyordur, Yunanlılar gibi arzular taşıyordur. İsmi, cismi, mevkii makamı, mesleği, etnik kökeni fark etmez bu düşünceyi savunanlar bana göre vatanda ihanet ediyordur. Allah kahraman ordumuzun, polisimizin, güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

“Türk sanayisine saldırıdır”

İHA ve SİHA’ların aleyhinde yorum yapmanın adeta Türk sanayisine saldırı niteliğinde olduğunun da altını çizen Adem Ceylan, “Dünya ve Türkiye zor günlerden geçiyor, hayat pahalılığı, enflasyon tabandan tavana herkesi etkiliyor. Ama Türk sanayicisi üretmekten, istihdam oluşturmaktan, dünyaya ürün satmaktan vazgeçmiyor. Türk mühendislerinin yerli ve milli olarak tüm dünyanın engelleme çabalarına rağmen ortaya çıkarmayı başardığı İHA ve SİHA’larla alakalı aleyhte yorum yapmak Türk sanayisine adeta saldırıdır. Kimse buna fikir özgürlüğü, demokratik bir hak gibi savunma yapmaya kalkmasın. Bu üslup, bu düşünce ve bu zihniyetin başında Türk olan her şeyle zoru vardır” diye konuştu.

“Senin bu ülkeyle derdin ne?”

Ceylan, Ben bu arkadaşa kamuoyu önünde açıkça soruyorum; ey Sezgin Tanrıkulu senin bu ülkeyle derdin ne? Her 24 Nisan’da ‘Türkler Ermenilere soykırım yaptı’ dersin, Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütlerine vurdukça, ‘Operasyonlar durdurulmalı’ diye kendini yırtarsın, şimdi kalkmış Türk mühendislerinin yerli ve milli icadı savunma sanayimizin gururu olan SİHA’lara dil uzatırsın. Hayırdır senin bu ülkeye bir garazın mı var? Sen nerenin vatandaşısın? Hangi ülkenin milletvekilisin? Kendine gel, haddini bil. PKK’nın sözcülüğünü yapmaktan vazgeç” şeklinde konuştu.

“Kılıçdaroğlu gereğini yapmalı”

Ülkenin kazanımlarına saldıranlara sessiz kalmanın kabul edilebilir bir yanı olmadığını da söyleyen Ceylan, “Buradan CHP yönetimine ve sayın genel başkanı Kemal beye de sesleniyorum. Bu adamı susturun, Türk siyasetinin çimentosu olan Atatürk’ün kurduğu CHP’de bu düşüncenin filizleniyor olması içler acısıdır. Hem ekranlara çıkacaksınız ‘CHP kuvayi milliye partisidir’ diyeceksiniz hem de bu ülkenin kazanımlarına saldıranlara sessiz kalacaksınız bu kabul edilebilir değildir. Devlette devamlılık esastır, bizim inandığımız minval budur. İHA-SİHA üretimi bugün nasıl destekleniyorsa yarın da destek görmelidir. Devlet aklı bunu gerektirir” ifadelerini kullandı.