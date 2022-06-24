Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre haziran ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız imalat sanayinde kapasite kullanım oranı haziran ayında ilimizde yüzde 71.7 ile geçen aya göre 0.1 puan azalırken, geçen yılın aynı ayına göre 0.6 puan arttı. Merkez Bankası tarafından yüzde 77.6 olarak açıklanan Türkiye imalat sanayinin kapasite kullanım oranı ise geçen aya göre 0.4 puan azalırken, geçen yılın aynı ayına göre 1 puan arttı” dedi.
Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerini de açıklayan Zeytinoğlu, “Haziran ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 21’i temmuz ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 16’sı siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 63’ünde ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. Ankete katılan firmaların yüzde 23’ü dış siparişlerinin temmuz ayında arttığını belirtirken, yüzde 16’sı azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 61’nde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.