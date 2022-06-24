İzmit Belediyesi, geri dönüşüm ve çevre çalışmalarıyla hem çevreyi koruyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Çevre koruma ve kontrol müdürlüğü ekipleri, kentin muhtelif yerlerine dağıtılan cam kumbaraları sayesinde aylık 40 ton cam atığı topluyor. 165 adet cam kumbarası hastane, alışveriş merkezi ile nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde bulunuyor. Çevre koruma ve kontrol müdürlüğü ekipleri, kumbaraların yanı sıra sokaklara gelişigüzel bırakılan cam atıkları da toplayarak ekonomiye kazandırırken çevre kirliliğinin de önüne geçiyor. Vatandaşların konuya gösterdikleri duyarlılık sayesinde her ay 40 ton cam atığı geri dönüşüme kazandıran İzmit Belediyesi yetkilileri, camın yüzde yüz geri dönüştüğünü, camın geri dönüşümü sırasında su tüketiminde yüzde 50, enerji tüketiminde yüzde 25, hammadde tüketiminde ise yüzde 80 tasarruf sağlandığını ifade etti.
24 Haz 2022 - 15:54- Gündem Güncelleme: 24 Haz 2022 - 15:55
İzmit’te her ay 40 ton atık cam geri dönüşüme kazandırılıyor
İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kentin muhtelif yerlerine dağıtılan cam kumbaraları sayesinde aylık 40 ton cam atığı toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.