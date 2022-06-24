24 Haz 2022 - 15:54- Gündem G: 24 Haz 2022 - 15:55

İzmit’te her ay 40 ton atık cam geri dönüşüme kazandırılıyor

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kentin muhtelif yerlerine dağıtılan cam kumbaraları sayesinde aylık 40 ton cam atığı toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor.
İzmit’te her ay 40 ton atık cam geri dönüşüme kazandırılıyor mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi, geri dönüşüm ve çevre çalışmalarıyla hem çevreyi koruyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Çevre koruma ve kontrol müdürlüğü ekipleri, kentin muhtelif yerlerine dağıtılan cam kumbaraları sayesinde aylık 40 ton cam atığı topluyor. 165 adet cam kumbarası hastane, alışveriş merkezi ile nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde bulunuyor. Çevre koruma ve kontrol müdürlüğü ekipleri, kumbaraların yanı sıra sokaklara gelişigüzel bırakılan cam atıkları da toplayarak ekonomiye kazandırırken çevre kirliliğinin de önüne geçiyor. Vatandaşların konuya gösterdikleri duyarlılık sayesinde her ay 40 ton cam atığı geri dönüşüme kazandıran İzmit Belediyesi yetkilileri, camın yüzde yüz geri dönüştüğünü, camın geri dönüşümü sırasında su tüketiminde yüzde 50, enerji tüketiminde yüzde 25, hammadde tüketiminde ise yüzde 80 tasarruf sağlandığını ifade etti.

# ile

24 Haz 2022 - 15:54 İHA Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.365.703 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Barbaros’ta "Dönüşüm" toplantısı mask
Barbaros’ta "Dönüşüm" toplantısı
İzmit’te her ay 40 ton atık cam geri dönüşüme kazandırılıyor mask
İzmit’te her ay 40 ton atık cam geri dönüşüme kazandırılıyor
KOÜ Mimarlık Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu mask
KOÜ Mimarlık Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu
Şehit aileleri ve gazilerden protokole ziyaret mask
Şehit aileleri ve gazilerden protokole ziyaret
Aygün’ü ‘Seyran Şenliği’ne davet ettiler mask
Aygün’ü ‘Seyran Şenliği’ne davet ettiler
KOSTÜ Rektörü Elmas’a EPDAD’dan anlamlı ödül mask
KOSTÜ Rektörü Elmas’a EPDAD’dan anlamlı ödül
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL