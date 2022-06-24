24 Haz 2022 - 15:54- Kültür-Sanat G: 24 Haz 2022 - 15:55

Başiskele sahili bu yaz eğlencenin merkezi oluyor

Başiskele Belediyesi tarafından organize edilen “Bu Yaz Sahile Gel” etkinlikleriyle Başiskele Sahili eğlencenin merkezi olacak.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü başkanlığınca gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor. Yaz boyunca kente bayram havası yaşatmayı hedefleyen Başiskele Belediyesi, sıcak yaz akşamlarını Başiskele Sahili manzarasında geçirmek isteyen vatandaşlar için “Bu Yaz Sahile Gel-2022” etkinliklerini başlattı. Geçen hafta başlayan ve yoğun ilginin olduğu konser ve etkinlikler önümüzdeki günlerde de devam edecek. 7’den 70’e herkese hitap edecek konserler, söyleşiler, tiyatro gösterileri, açık hava sineması, çocuk şarkıları gibi daha birçok etkinlik düzenlenecek.

24 Haz 2022 - 15:54 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.365.703 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
‘’Show Me Türkiye Kocaeli’’ En İyi Turizm Filmi ödülünü aldı mask
‘’Show Me Türkiye Kocaeli’’ En İyi Turizm Filmi ödülünü aldı
20 yıllık resim tutkusunu sergiye dönüştürdü mask
20 yıllık resim tutkusunu sergiye dönüştürdü
Leyla Hanım ilk fragmanıyla heyecan yarattı mask
Leyla Hanım ilk fragmanıyla heyecan yarattı
Radyo-yu Hümayun Denizli’de büyük beğeni topladı mask
Radyo-yu Hümayun Denizli’de büyük beğeni topladı
KOÜ’lü genç yönetmene bir ödül de TRT’den mask
KOÜ’lü genç yönetmene bir ödül de TRT’den
Tiyatrocular, Barkın için bir kez daha sahneye çıkıyor mask
Tiyatrocular, Barkın için bir kez daha sahneye çıkıyor
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL