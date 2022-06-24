24 Haz 2022 - 15:55- Spor G: 24 Haz 2022 - 15:56

Başiskele Belediyesi Yaz Spor Okulları’na kayıtlar başladı

Başiskele Belediyesi, yaz tatilini eğlenceli ve verimli geçirmek isteyen çocuklara bu yaz da ücretsiz yaz spor okulları imkanı sunuyor.
Başiskele Belediyesi Yaz Spor Okulları’na kayıtlar başladı mask
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Başiskele Belediyesi, 5-16 yaş aralığındaki çocuklar için ücretsiz Yaz Spor Okulları düzenleyecek. Geleceğin yetenekli sporcularının da keşfedilmesine olanak sağlayan okulda 7 farklı spor branşında eğitimler verilecek. Bunlar karate, yüzme, jimnastik, satranç, masa tenisi, basketbol, voleybol olacak. Yaz Spor Okulları’na son başvuru ise tarihi 29 Haziran Çarşamba günü.

24 Haz 2022 - 15:55 İHA Kocaeli- Spor

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