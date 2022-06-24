Başiskele Belediyesi Yaz Spor Okulları’na kayıtlar başladı

Başiskele Belediyesi, 5-16 yaş aralığındaki çocuklar için ücretsiz Yaz Spor Okulları düzenleyecek. Geleceğin yetenekli sporcularının da keşfedilmesine olanak sağlayan okulda 7 farklı spor branşında eğitimler verilecek. Bunlar karate, yüzme, jimnastik, satranç, masa tenisi, basketbol, voleybol olacak. Yaz Spor Okulları’na son başvuru ise tarihi 29 Haziran Çarşamba günü.