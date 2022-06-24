Çerkes Sürgünü, Yeniden Doğuş Dans gösterisiyle gözler önüne serilecek

İnsanlık tarihindeki en büyük trajedilerden biri olan Çerkes Sürgünü, “Yeniden Doğuş 1864 Kafkasya’dan Anadolu’ya Bir Sürgün Hikâyesi” adlı dans gösterisiyle sergilenecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kağıtspor Kulübü ve Kafkas derneklerinin katkılarıyla perde açacak ücretsiz dans gösterisi, pazartesi akşamı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sanat yönetmenliği ve koreografisini Mecit Moğol’un yaptığı gösteri 19.30’da başlayacak. Anlamlı dans gösterisi öncesinde KKM fuayesinde Çerkes Soykırımını Anma Afiş Yarışması’nda jüri özel ödülü ve mansiyon ödüllerine layık görülen eserler sergilenecek. Sergide ayrıca anonim eserlerin yanı sıra ressam Faruk Kutlu’nun resimleriyle eski Çerkesya Haritası yer alacak.

1.5 milyona yakın çerkes sürgün edildi

Tarihin en acı hadiselerinden biri olan Çerkes Sürgününün üzerinden 158 yıl geçti. Rusya’nın Karadeniz sahiline inme politikası gereği Kuzey Kafkasya’yı ele geçirme amacıyla 1556’dan itibaren başlattığı Kafkas-Rus Çarlığı savaşı 308 yıl devam etti. 21 Mayıs 1864’ten itibaren Çerkes toplulukları başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine sürgün edildi. Resmi olmayan rakamlara göre 1,5 milyona yakın Çerkes bir ay içinde sürgüne tabi tutuldu. Yol şartları, salgın hastalıklar ve açlık gibi nedenlerden yaklaşık 500 bin Çerkes hayatını kaybetti. Sürgüne tabi tutulanlar Anapa, Novorossiysk, Gelincik, Soçi ile Adler gibi Karadeniz limanlarından gemilere bindirildi ve birçoğu Anadolu’da Ordu, Samsun, Tokat, Amasya, Sinop, Yozgat, Düzce, Adapazarı ve Kocaeli’de iskan edildi.