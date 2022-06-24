24 Haz 2022 - 15:55- Gündem G: 24 Haz 2022 - 15:56

Barbaros’ta "Dönüşüm" toplantısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, kentsel dönüşümün yapılacağı Barbaros Mahallesi’ndeki vatandaşlarla bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.
Barbaros’ta "Dönüşüm" toplantısı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç vatandaşlarla toplantı yaptı. Toplantıda kentsel dönüşümün yapılacağı Barbaros Mahallesiyle alakalı fikir alışverişinde bulunuldu. Mahalle içerisinde bulunan kıraathanede gerçekleştirilen toplantıya, kentsel dönüşüm ofisi ve Körfez Belediyesi yetkilileri de katıldı. Vatandaşları mağdur etmeden projeyi bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “Kentsel dönüşüm noktasında tecrübemiz var. Cedit’te uzun yıllardır ortada olan bir projeydi, hak sahipleriyle anlaştık. Yüzde 99,8 anlaşma sağlandı. Elbette ki Anlaşmalar sağlanırken kuralları net olarak koymazsak, bizlere güvenmezseniz projeler yürümez. Adaletten ayrılmazsak, kuralları net ve kesin koyarsak proje başarıya ulaşır” dedi.

“Mutlu bir şekilde projeyi noktalayacağız”

Değerlendirmelerde bulunan Başkan Şener Söğüt, “Geldiğimiz nokta bugüne kadar atılan adımları değerlendirdiğimizde en iyi adım. Benim temennim bu işin gerçekleşeceği yönünde. Buna da yürekten inanıyorum. karşılıklı oturarak görüşerek anlaşacağız. Bizler lojistik destek anlamında işin içerisindeyiz, sizlerin yanındayız, mutlu bir şekilde projeyi noktalayacağız” diye konuştu.

24 Haz 2022 - 15:55 İHA Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.365.703 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Barbaros’ta "Dönüşüm" toplantısı mask
Barbaros’ta "Dönüşüm" toplantısı
İzmit’te her ay 40 ton atık cam geri dönüşüme kazandırılıyor mask
İzmit’te her ay 40 ton atık cam geri dönüşüme kazandırılıyor
KOÜ Mimarlık Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu mask
KOÜ Mimarlık Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu
Şehit aileleri ve gazilerden protokole ziyaret mask
Şehit aileleri ve gazilerden protokole ziyaret
Aygün’ü ‘Seyran Şenliği’ne davet ettiler mask
Aygün’ü ‘Seyran Şenliği’ne davet ettiler
KOSTÜ Rektörü Elmas’a EPDAD’dan anlamlı ödül mask
KOSTÜ Rektörü Elmas’a EPDAD’dan anlamlı ödül
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL