Barbaros’ta "Dönüşüm" toplantısı

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç vatandaşlarla toplantı yaptı. Toplantıda kentsel dönüşümün yapılacağı Barbaros Mahallesiyle alakalı fikir alışverişinde bulunuldu. Mahalle içerisinde bulunan kıraathanede gerçekleştirilen toplantıya, kentsel dönüşüm ofisi ve Körfez Belediyesi yetkilileri de katıldı. Vatandaşları mağdur etmeden projeyi bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “Kentsel dönüşüm noktasında tecrübemiz var. Cedit’te uzun yıllardır ortada olan bir projeydi, hak sahipleriyle anlaştık. Yüzde 99,8 anlaşma sağlandı. Elbette ki Anlaşmalar sağlanırken kuralları net olarak koymazsak, bizlere güvenmezseniz projeler yürümez. Adaletten ayrılmazsak, kuralları net ve kesin koyarsak proje başarıya ulaşır” dedi.
“Mutlu bir şekilde projeyi noktalayacağız”
Değerlendirmelerde bulunan Başkan Şener Söğüt, “Geldiğimiz nokta bugüne kadar atılan adımları değerlendirdiğimizde en iyi adım. Benim temennim bu işin gerçekleşeceği yönünde. Buna da yürekten inanıyorum. karşılıklı oturarak görüşerek anlaşacağız. Bizler lojistik destek anlamında işin içerisindeyiz, sizlerin yanındayız, mutlu bir şekilde projeyi noktalayacağız” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.