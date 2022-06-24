Derince'de 435 m² arsa mahkemeden satılık

Kocaeli İli, Derince İlçe, Deniz Mah. 2432 Ada, 16 Parsel, 435,00m2 tapuda arsa vasfında olsada üzerindeyaklaşık 50 yıllıkbodrum, birinci kat ve çatı kattan oluşan bir dairenin olduğu, çatı katında çökmelerin bulunduğu, binanın yıpranmış olduğu, ulaşımı kolay etrafında yapılaşmaların olduğu, tüm devlet hizmetlerine sahip bir taşınmaz olduğu. imar planında E=2,00, konut ve ticaret alanında kaldığı.

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