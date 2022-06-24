24 Haz 2022 - 16:00- Gündem G: 24 Haz 2022 - 16:03

Derince'de 435 m² arsa mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Derince'de 435 m² arsa mahkemeden satılıktır

Derince'de 435 m² arsa mahkemeden satılık mask

Kocaeli İli, Derince İlçe, Deniz Mah. 2432 Ada, 16 Parsel, 435,00m2 tapuda arsa vasfında olsada üzerindeyaklaşık 50 yıllıkbodrum, birinci kat ve çatı kattan oluşan bir dairenin olduğu, çatı katında çökmelerin bulunduğu, binanın yıpranmış olduğu, ulaşımı kolay etrafında yapılaşmaların olduğu, tüm devlet hizmetlerine sahip bir taşınmaz olduğu. imar planında E=2,00, konut ve ticaret alanında kaldığı.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...
# bir, imar

24 Haz 2022 - 16:00 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.365.703 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Barbaros’ta "Dönüşüm" toplantısı mask
Barbaros’ta "Dönüşüm" toplantısı
İzmit’te her ay 40 ton atık cam geri dönüşüme kazandırılıyor mask
İzmit’te her ay 40 ton atık cam geri dönüşüme kazandırılıyor
KOÜ Mimarlık Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu mask
KOÜ Mimarlık Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu
Şehit aileleri ve gazilerden protokole ziyaret mask
Şehit aileleri ve gazilerden protokole ziyaret
Aygün’ü ‘Seyran Şenliği’ne davet ettiler mask
Aygün’ü ‘Seyran Şenliği’ne davet ettiler
KOSTÜ Rektörü Elmas’a EPDAD’dan anlamlı ödül mask
KOSTÜ Rektörü Elmas’a EPDAD’dan anlamlı ödül
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL