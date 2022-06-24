24 Haz 2022 - 16:03- Gündem G: 24 Haz 2022 - 16:06

Çöp konteyneri satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Çöp konteyneri satın alınacaktır

24 Haz 2022 - 16:03 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.365.703 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çöp konteyneri satın alınacak mask
Çöp konteyneri satın alınacak
Derince'de 435 m² arsa mahkemeden satılık mask
Derince'de 435 m² arsa mahkemeden satılık
Barbaros’ta "Dönüşüm" toplantısı mask
Barbaros’ta "Dönüşüm" toplantısı
İzmit’te her ay 40 ton atık cam geri dönüşüme kazandırılıyor mask
İzmit’te her ay 40 ton atık cam geri dönüşüme kazandırılıyor
KOÜ Mimarlık Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu mask
KOÜ Mimarlık Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu
Şehit aileleri ve gazilerden protokole ziyaret mask
Şehit aileleri ve gazilerden protokole ziyaret
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL